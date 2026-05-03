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La Policía Nacional intensifica el control desde el aire en todo el país: 27 helicópteros y 41 pilotos

La vigilancia aérea refuerza la seguridad en España, con cámaras térmicas, seguimiento preciso y coordinación instantánea para intervenir en cuestión de minutos.

Así es como la Policía Nacional vigila desde el aire

Así es como la Policía Nacional vigila desde el aire

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Paula Franco
Publicado:

Un total de 27 helicópteros y 41 pilotos de la Policía Nacional vigilan España desde el aire diariamente para garantizar la seguridad ciudadana. Desde el aire, estos equipos realizan labores de vigilancia clave, controlando calles y actuando con rapidez ante cualquier incidente. Cuando salta el aviso, su tiempo de respuesta es inmediato. Según Luis Bobadilla, inspector piloto de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, tardan "cinco minutos como mucho".

Desde las alturas, los agentes pueden detectar delitos como reyertas, robos o hurtos, además de supervisar zonas especialmente conflictivas "donde podría haber tráfico de drogas". Este tipo de vigilancia permite anticiparse a situaciones de riesgo y coordinar mejor a las patrullas en tierra. Las imágenes captadas por los helicópteros se transmiten en tiempo real al centro de coordinación, lo cual permite tomar decisiones para gestionar la movilización de los elementos desplegados en tierra.

En este proceso, el papel del operador de cámaras resulta esencial, ya que es quien controla los dispositivos de grabación desde la aeronave. Gracias a la tecnología avanzada, puede realizar zoom a larga distancia, utilizar cámaras térmicas y seguir objetivos con gran precisión. Además, mediante un sistema de mapas, localiza con exactitud cualquier punto y lo puede compartir al instante con los agentes: "Nos la puede mandar a nuestro GPS", asegura Luis.

En los últimos años, el uso de drones ha complementado estas labores, ampliando la capacidad operativa. La combinación de ambos medios ha mejorado la eficiencia de las intervenciones y "ha permitido abarcar mayor número de servicios de lo que hacíamos hasta entonces", tal como explica el inspector.

Seguridad en eventos multitudinarios

En eventos con grandes aglomeraciones de personas, como en los partidos de fútbol, su presencia es especialmente relevante. Los drones suelen vigilar los accesos a los estadios, mientras que los helicópteros controlan las áreas circundantes. De esta manera, la Policía Nacional garantiza una vigilancia integral desde todos los ángulos.

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