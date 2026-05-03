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AHOGAMIENTO

Rescatan a cinco personas por un posible ahogamiento en una playa de Oliva

Los hechos ocurrieron en la noche de este sábado, en la playa de Aigua Morta.

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia Europa Press

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Marta Alarcón
Publicado:

Al menos cinco personas tuvieron que ser rescatadas en la noche de este sábado por un posible ahogamiento en la playa de Aigua Morta, en la localidad de Oliva (Valencia), según informaban fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Aunque al principio se habló de cuatro muertos, la noticia ha sido desmentida.

Un niño en estado grave tras ahogarse en una piscina en Gran Canaria

Este mismo sábado ocurría otro suceso similar, pero esta vez en Gran Canaria, donde un niño de cuatro años resultaba herido en estado grave, tras haberse ahogado en la piscina de un hotel al sur de Gran Canaria, según ha informado este domingo la Consejería del Gobierno de Canarias.

El menor fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria, donde sigue ingresado en estado grave. Aunque en un primer momento los servicios médicos lo habían enviado a otro centro hospitalario de San Bartolomé de Tirajana.

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