Pronóstico grave para Raúl Ruiz tras una cornada de 25 centímetros en Las Ventas

El banderillero madrileño Raúl Ruiz ha resultado herido de gravedad este viernes al ser corneado mientras banderilleaba al sexto novillo de la tarde durante el primer festejo de la Feria de la Comunidad de Madrid. Según se ha dado a conocer a través de una publicación de X el subalterno sufrió una herida por asta de toro con una trayectoria de 25 centímetros en la cara interna del muslo derecho. La cornada provocó daños importantes, con afectación de la arteria femoral y destrozos en los músculos aductores, el vasto interno y el recto anterior.

Intervenido de urgencia

Ruiz fue atendido de inmediato en la enfermería de la plaza, donde fue intervenido quirúrgicamente bajo anestesia general. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica Fraternidad Muprespa-Habana. El parte médico ha confirmado la gravedad del pronóstico.

Morante de la Puebla quiere cumplir todos los compromisos de su agenda acelerando su recuperación

Cuando no han pasado ni 15 días de su cornada, el diestro José Antonio Morante de la Puebla no descarta retomar todos sus compromisos pendientes y, de hecho, ha pedido al empresario Alberto García, gestor del coso de Valladolid, que no le sustituya aún en su siguiente cita profesional del 10 de mayo, momento en el que no habrán pasado ni tres semanas de la grave cogida que sufrió en la Maestranza de Sevilla. Así lo ha avanzado El Norte de Castilla. La intención del diestro, que se encuentra muy animado y motivado, sería retomar sus entrenamientos esta semana con vistas a acelerar el proceso de rehabilitación de las graves heridas sufridas el pasado 20 de abril, que le afectaron al recto, según el parte emitido por Octavio Mulet, el cirujano que le operó en la enfermería del coso. Canal Sur ya informaba, en el transcurso de la retransmisión de la corrida que cerró la Feria de Abril, que Morante habría pasado el fin de semana entre su casa de La Puebla del Río (Sevilla) y una nueva finca que ha adquirido en la localidad onubense de Bollullos Par del Condado.

Morante fue ingresado la noche de la cornada noche en el hospital Viamed Santa Ángela de Sevilla aunque pidió el alta voluntaria para poder seguir recuperándose en su domicilio de esa fuerte cornada sufrida del último toro que tenía que lidiar en la Feria de Abril de Sevilla.

Roca Rey sale del hospital tras la cornada

Por su parte, el torero Andrés Roca Rey ha abandonado el pasdo martes el hospital en Sevilla donde permanecía ingresado desde la grave cornada sufrida en la plaza de la Real Maestranza. El diestro ha salido por su propio pie, apoyado en un bastón, cinco días después del percance ocurrido el pasado 23 de abril.

La escena, a la salida del centro sanitario, ha reflejado el inicio de una nueva etapa en su recuperación. Tras subir a un vehículo que lo trasladó a su domicilio, el torero ha querido detenerse ante los medios para agradecer el apoyo recibido durante su ingreso.

"Muy agradecido a ustedes por estar pendientes. A la vida, a Dios, a toda la gente que ha estado preocupada por mí. En estos momentos recibes mucho cariño de parte del público, de la afición, de ustedes como decía antes, de mi familia que ha venido desde Perú, y la verdad es que también se aprovecha para parar, pensar, descansar. Y, bueno, nada, solamente quería agradecerles a ustedes por haber estado tan pendientes", ha declarado.

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