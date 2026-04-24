30 afectados por dos brotes de sarna en un hospital y residencia de mayores de Galicia
El primer caso fue un hombre que acudió al centro sanitario por una sintomatología típica de la sarna.
La sarna es una infección cutánea causada por un ácaro que provoca inflamación y un intenso picor, y requiere tratamiento médico para su control. La persona que lo padece puede tener picor persistente durante semanas tras el tratamiento, cicatrices, nódulos escabióticos y posibles infecciones bacterianas secundarias (impétigo) por rascado
Este viernes dos brotes de sarna han afectado a una treinta personas en Galicia, concretamente en un hospital de Santiago de Compostela y en una residencia de mayores del municipio coruñés de Oleiros. Ante esta situación, la Consellería de Sanidad de la Xunta ha activado el protocolo epidemiológico.
En el hospital santiagués de Conxo, una veintena de profesionales sanitarios se han visto afectados por un brote de sarna noruega, una variante altamente contagiosa. Las autoridades sanitarias no descartan la aparición de nuevos casos debido al largo periodo de incubación de esta enfermedad.
El origen del brote se sitúa en un paciente ingresado por otra causa que comenzó a presentar síntomas compatibles con la infección y fue identificado posteriormente como el paciente cero .
Desde la gerencia del hospital han subrayado que a pesar de su alta capacidad de transmisión, la sarna noruega suele ser leve. No obstante, el centro ha reforzado las medidas de prevención y ha intensificado las tareas de limpieza para evitar su propagación.
Por otro lado, en una residencia de mayores de Oleiros se ha detectado un segundo brote que afecta a trece personas, entre ellas nueve residentes y cuatro trabajadoras. Según ha informado la Consellería de Sanidad, los primeros síntomas se identificaron el pasado 9 de abril.
