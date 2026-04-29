Se derrumba una carretera en Quiroga (Lugo), debilitada por la voracidad de los incendios del pasado verano

Tremendo susto se llevaron este martes, a media tarde, los vecinos de la localidad lucense de Quiroga, cuando de manera repentina se vino abajo un tramo, de unos 10 metros de largo, de una carretera municipal.

Afortunadamente no pasaba nadie por allí en ese momento, por lo que no hay que lamentar heridos, pero este derrumbe trastocó de manera notable la circulación por el municipio, ya que el ayuntamiento se vio obligado a cortar casi diez kilómetros de calzada.

Y esa carretera es la única vía de acceso desde Paradaseca a otras cuatro aldeas, en las que residen unos 20 vecinos.

La zona cero de los incendios

Esta carretera está dentro del perímetro arrasado el pasado verano en el incendio de Larouco, el más grande de la historia de Galicia, con casi 32.000 hectáreas arrasadas.

Por este motivo, todo apunta a que el derrumbe estaría relacionado con el desgaste del terreno tras el paso de las llamas, así como por la fuerte sucesión de borrascas que llegó meses después, y que arrastró toneladas de tierra superficial de las montañas, reduciendo la firmeza del terreno.

La carretera afectada es de titularidad municipal, por lo que de momento el ayuntamiento ha buscado una solución provisional, tal y como ha explicado el alcalde, Jose Luis Rivera, a Antena 3 Noticias: "Hicimos un paso alternativo pegado al derrumbe, porque no hay más rutas desde Quiroga a estas aldeas. Por eso hicimos una pequeña carreterita para que los vecinos puedan pasar. Luego habrá que completar las obras cuando se pueda".

Y es que ellos no tienen capacidad para arreglarlo: "Entre todos tenemos que buscar una solución. A través de la Xunta y si no también del Ministerio que le corresponda. Tenemos que entre todas las administraciones echar una mano porque el concello no tiene recursos suficientes. Estamos hablando de desperfectos bastante grandes a consecuencia de los incendios que hubo en el verano, las lluvias del invierno, y unas tormentas que acabaron de rematar todo este desastre".

Vecinos preocupados

Con nuestro equipo también ha hablado Luisa, vecina de Paradapiñol, una de las aldeas que ayer quedaron aisladas. El derrumbe le pilló, afortunadamente, a buen resguardo, en la casa rural en la que trabaja, en un momento en el que "llovía que parecía que venían 10 trenes, daba miedo".

A ella no le extraña lo ocurrido: "Es una de las zonas que ardió en los incendios de verano. Además llovió todo el invierno un montón, hubo muchos arrastres, y se está cayendo la carretera. La situación es muy complicada. Estos días hubo tormentas, y aquí las tormentas son bastante fuertes. Ese fue el socavón más grande pero hay otros seis más. Estamos fatal. Esa es la palabra: fatal".

Y está realmente preocupada: "Este trozo creo que no tiene más peligro, pero creo que otros sí que siguen siendo peligrosos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.