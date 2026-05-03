LaLiga
Espanyol - Real Madrid, en directo: ¡DOBLETE DE VINICIUS! (0-2)
El Madrid necesita ganar para que el Barça no se proclame campeón de Liga este mismo domingo. Sigue en directo el Espanyol-Real Madrid de la jornada 34.
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El Real Madrid visita Cornellá con el objetivo de ganar sí o sí para evitar el alirón del Barça y llegar al Clásico de la semana que viene con opciones matemáticas de seguir luchando el título.
Arbeloa no podrá contar con Carvajal (recientemente lesionado), Ceballos, Courtois, Militao, Güler, Mbappé y Rodrygo. Mientras que en el equipo perico no estarán Puado, Ngonge ni Pol Lozano.
Alineaciones del Espanyol-Real Madrid
- Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Edu Expósito, Urko González, Terrats; Rubén Sánchez, Roberto y Dolan.
- Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Bellingham, Tchouameni, Thiago Pitarch; Brahim y Vinicius.
¡Sigue el partido en DIRECTO!
Sigue el Espanyol-Real Madrid de la jornada 34 aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión en directo y la última hora del decisivo partido en Cornellá.
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¡¡FINAL!! | Espanyol 0-2 Real Madrid
Vinicius firma un doblete de golazos en Cornellá y atrasa el alirón culé, al menos, una semana más. Concretamente hasta el Clásico del próximo finde, donde el Barça puede ser campeón si puntúa ante el Madrid. Los blancos necesitan ganar en el Camp Nou para seguir con opciones.
El Espanyol, por su parte, enlaza ya 17 partidos seguidos sin ganar y si el Sevilla se impone mañana lunes en su partido se quedará a tres puntos del descenso.
No habrá hat-trick de Vini
Le quita Arbeloa para sacar a Palacios.
¡Perdona el tercero Mastantuono!
Era clarísima para un zurdo... Muy muy clara.
¡VINICIUS QUIERE EL HAT-TRICK!
Min 70. Espanyol - Real Madrid: 0-2
El partido está casi sentenciado y el Espanyol, hundido, está dejando más espacios que nunca.
⚽ ¡¡¡GOLAZOOOO DE VINICIUS!!! 0-2
¡Exhibición de Vinicius en esta segunda parte! Qué golpeo del brasileño. Qué barbaridad. El Madrid parece que evitará el alirón del Barça.
⚽ ¡¡GOOOOL DE VINICIUS!! 0-1
¡JUGADÓN DE VINI! Galopó Valverde, desbordó Vinicius, Gonzalo devolvió al primer toque y el brasileño, tras dejar sentados a dos defensas pericos, define ante Dmitrovic.
Doble cambio en el Madrid
Se van Brahim y Pitarch y entran Mastantuono y Gonzalo.
¡El Madrid, perdido como en toda la temporada!
Cada uno haciendo la guerra por su cuenta y sin ningún tipo de rigor en lo futbolístico.
¡¡VUELVE EL FÚTBOL A CORNELLÁ!! 0-0
Descanso | Espanyol 0-0 Real Madrid
Tensión, amarillas y poco más en Cornellá. El Madrid está dejándose puntos y el Barça sería ahora mismo campeón de Liga.
¡¡¡ARRIBA BRAHIM!!!
¡El linier corrige al árbitro!
Era falta clarísima a Vinicius pero Gil Manzano no lo vio...
Min 31. Espanyol - Real Madrid: 0-0
Poco fútbol y mucha tensión en Cornellá... Seguimos sin goles ni oportunidades claras.
¡EL VAR ANULA LA EXPULSIÓN A EL HILALI!
No es roja, pero se pasó de frenada en la entrada al Espanyol. Hay mucha tensión en Cornellá.
¡Dos amarillas para el Madrid!
Fran García por un pisotón y Vinicius por entrar al trapo.
Muchos fallos de ambos equipos
Demasiadas imprecisiones en uno y otro equipo. Más balón para el Madrid pero, de momento, sin grandes ocasiones después del tiro al palo de Vinicius.
¡Entra Fran García en su lugar!
Primer cambio del partido, obligado por la enésima lesión del lateral francés.
MENDY se ha roto...
Lo ha notado enseguida... Es de no creer. Incapaz de jugar dos partidos completos...
¡¡AL PALO VINICIUS!!
¡Primera del Espanyol!
Muy desviado el disparo de Roberto, que estaba en una muy buena posición.
🚨 ¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO!!!
¿Y Mbappé?
Mientras el Real Madrid se juega hoy evitar el alirón del Barça, Kylian Mbappé, lesionado ante el Betis, se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Italia junto a su novia Ester Expósito. Imágenes que no han gustado nada al madridismo, que interpreta esto como una falta de respeto hacia sus compañeros y hacia una afición que lleva dos años seguidos sin títulos importantes.
Los suplentes del partido de hoy
Estos son los suplentes del Espanyol-Real Madrid de la jornada 34.
- Espanyol: Fortuño, Riedel, Miguel Rubio, Salinas, Roca, Pickel, Ferran Gómez, Jofre, Almansa, Castell, Pere Milla y Kike García.
- Real Madrid: Fran González, Mestre, David Jiménez, Asencio, Alaba, Carreras, Fran García, Camavinga, Palacios, Mastantuono y Gonzalo.
Vinicius, 13 goles y 5 asistencias en Liga
El brasileño ni mucho menos ha tenido una buena temporada, a falta de cinco partidos para terminar la campaña ha anotado 13 goles y ha repartido cinco asistencias en Liga, segundo máximo goleador blanco en Liga por detrás de Mbappé.
En el Espanyol hay tres jugadores con seis goles en Liga: Roberto Fernández, Kike García y Pere Milla.
El Madrid, el segundo mejor visitante
Si gana al Espanyol hoy habrá sumado 'solo' tres puntos menos que el Barça a domicilio, lo que vuelve a evidenciar que el Real Madrid se ha dejado media Liga en el Bernabéu: derrota ante el Celta, Getafe, empate ante el Girona... Y los de Flick... ¡51 de 51 como locales! Mientras que los blancos han perdido 8 puntos en casa.
¡Las bajas de Espanyol y Real Madrid!
Arbeloa no podrá contar con Carvajal (recientemente lesionado), Ceballos, Courtois, Militao, Güler, Mbappé y Rodrygo. Mientras que en el equipo perico no estarán Puado, Ngonge ni Pol Lozano.
¡ALINEACIÓN DEL ESPANYOL!
Ahí va el 11 titular de Manolo González para buscar su primera victoria desde el 22 de diciembre de 2025.
🔵 11: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Edu Expósito, Urko González, Terrats; Rubén Sánchez, Roberto y Dolan.
Once sin sorpresas...
El único cambio es Tchouaméni, que vuelve a ser titular tras la sanción del último partido. Brahim forma dupla con Vinicius arriba por las bajas de Rodrygo, Güler y Mbappé. Pitarch en el medio junto a Bellingham y Aurelien. Mendy, también titular.
¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!
¡Así sale el Madrid a Cornellá para evitar el alirón culé este domingo!
⚪ 11: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Bellingham, Tchouameni, Thiago Pitarch; Brahim y Vinicius.
El Espanyol no gana desde... ¡el 22 de diciembre de 2025!
Son ya 16 partidos seguidos sin ganar para los pericos, algo prácticamente nunca visto en la Liga Española. Y llama la atención porque el Espanyol firmó una primera vuelta espectacular, básicamente por eso se mantiene 13º y con 5 puntos de ventaja respecto al descenso. No gana desde el 22 de diciembre de 2025 cuando venció al Athletic en San Mamés. Eso sí, los catalanes vencieron al Madrid en Cornellá por 1-0 tras el gol de Romero en un partido muy polémico.
El Madrid, sin prácticamente opciones
Es cuestión de tiempo que el Barça sea campeón de Liga, y es que el Real Madrid, de ganar hoy, se quedaría a 11 puntos del Barça con cuatro partidos por delante (12 puntos). Las cuentas blancas para ganar la competición doméstica son sencillas de calcular, pero imposible de darse: el Madrid tiene que ganar todo (15 de 15) y los azulgranas perderlo todo (12 de 12).
Espanyol - Real Madrid, en directo: alineaciones y última hora del partido de LaLiga
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a una jornada ABSOLUTAMENTE DECISIVA para el título liguero! El Real Madrid visita al Espanyol en Cornellá para evitar que el Barça sea campeón este mismo domingo desde el sofá y después de haber ganado este sábado a Osasuna en el Sadar (1-2).
Los blancos necesitan ganar SÍ O SÍ para evitar el alirón y, sobre todo, llegar al Clásico del Camp Nou de la próxima semana con opciones matemáticas.
¡Mucho, pero que mucho en juego en Cornellá! Vamos ya con la previa del Espanyol-Real Madrid de la jornada 34... ¡¡¡ARRANCAAAMOS!!!
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