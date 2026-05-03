Espanyol - Real Madrid, en directo: ¡DOBLETE DE VINICIUS! (0-2)

El Real Madrid visita Cornellá con el objetivo de ganar sí o sí para evitar el alirón del Barça y llegar al Clásico de la semana que viene con opciones matemáticas de seguir luchando el título.

Arbeloa no podrá contar con Carvajal (recientemente lesionado), Ceballos, Courtois, Militao, Güler, Mbappé y Rodrygo. Mientras que en el equipo perico no estarán Puado, Ngonge ni Pol Lozano.

Alineaciones del Espanyol-Real Madrid

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Edu Expósito, Urko González, Terrats; Rubén Sánchez, Roberto y Dolan.

Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Bellingham, Tchouameni, Thiago Pitarch; Brahim y Vinicius.

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Sigue el Espanyol-Real Madrid de la jornada 34 aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión en directo y la última hora del decisivo partido en Cornellá.

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