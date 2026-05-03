VÍDEO: Un elefante se descontrola en un templo de la India y mata a un hombre

Un elefante ha desatado el caos el pasado 1 de mayo en el sur de la India, concretamente en el estado de Kerala. El animal, que había sido trasladado al templo Kidangoor Subramanya Swamy para recibir bendiciones, se liberó de sus cadenas y sembró el pánico durante casi dos horas.

Antes de ser reducido por las autoridades, el elefante volcó un coche, lanzó un tuk-tuk y una motocicleta, y llegó a impactar contra la pared de una vivienda cercana. Además, un hombre de 40 años identificado como Vishnu perdió la vida tras ser pisoteado por el animal. Según el medio británico 'The Sun' el animal permaneció junto al cuerpo durante un tiempo prolongado, lo que dificultó la asistencia sanitaria.

La situación requirió la intervención de la policía, agentes de vida silvestre y a un equipo especializado en elefantes, que finalmente lograron reducir al animal con dardos tranquilizantes y asegurar la zona.

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