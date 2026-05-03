Más de seis millones de desplazamientos en la operación retorno del puente de mayo

La operación retorno del puente de mayo encara sus horas clave con millones de desplazamientos en las carreteras españolas. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de seis millones de viajes durante estos días, en una campaña que, pese al encarecimiento de los carburantes por la guerra de Irán, registra una previsión diaria superior a la del año pasado.

A esta hora, las principales vías presentan ya retenciones en los accesos a las grandes ciudades, especialmente en los corredores de entrada a Madrid y Barcelona, así como en carreteras del litoral y zonas turísticas. Tráfico recomienda escalonar la vuelta y extremar la precaución ante el aumento de la circulación.

El incremento de los desplazamientos por carretera coincide con un contexto de subida de los precios del combustible, lo que no ha frenado la movilidad en este puente. La DGT mantiene activo un dispositivo especial de regulación, vigilancia y control para garantizar la seguridad vial durante el retorno.

Billetes más caros, pero más oferta

En paralelo, el transporte aéreo vive una situación aparentemente contradictoria. Aunque los precios de los billetes han subido por el aumento del coste del queroseno, las aerolíneas han optado por ampliar su oferta. El grupo International Airlines Group (IAG), que integra compañías como Iberia, Vueling, British Airways y Level, ha aplicado "ajustes en los precios" para hacer frente al incremento del combustible.

Lejos de reducir operaciones, las aerolíneas que operan en España han incrementado un 5,7% el número de plazas para este verano, hasta alcanzar los 260 millones de asientos. El crecimiento, sin embargo, no es homogéneo: aumentan las conexiones hacia Andalucía (10%), Madrid (8%) y Barcelona (7,6%), mientras que las plazas con destino a Canarias descienden ligeramente, en torno a un 2%, debido al impacto del precio del queroseno.

Así, tanto en carretera como en el aire, el puente de mayo confirma una elevada movilidad pese al contexto internacional y al encarecimiento de los costes de transporte.

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