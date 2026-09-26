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TRÁGICO SUCESO

Muere un integrante de Das Ich tras actuar en una sala de conciertos de Granada

La organización del concierto había destacado previamente la intensidad de las actuaciones del grupo, y la particular puesta en escena de su vocalista, así como la estrecha interacción que mantienen con el público.

Coche Policía Nacional.

Coche Policía Nacional. Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Un integrante del grupo alemán Das Ich, ha fallecido durante la madrugada de este sábado en Granada, después de ofrecer un concierto en la sala Planta Baja de la capital.

Según fuentes del servicio de emergencias 112, alrededor de la medianoche "se recibieron varias llamadas" alertando de que un hombre se había desplomado en el interior del recinto y "no respondía". Los avisos señalaban que se trataba de uno de los músicos que acababa de participar en la actuación.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local, y personal sanitario del 061. A su llegada, los servicios médicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, de 50 años.

Das Ich, integrado por Stefan Ackermann y Bruno Kramm, había llegado a Granada para ofrecer la que estaba anunciada como su primera actuación en el sur de España. El dúo alemán es una de las formaciones vinculadas al desarrollo del movimiento conocido como 'Neue Deutsche Todeskunst', surgido en Alemania durante la década de los noventa.

La organización del concierto había destacado previamente la intensidad de las actuaciones del grupo, y la particular puesta en escena de su vocalista, así como la estrecha interacción que mantienen con el público.

Por el momento, las fuentes de emergencias citadas no han informado sobre las circunstancias o la causa del fallecimiento.

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