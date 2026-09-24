Javier Calvo y Javier Ambrossi presentan 'La Bola Negra' con un mensaje para los espectadores: "Saldrán del cine cambiados"

Este viernes llega a los cines 'La Bola Negra', la película de la que todo el mundo habla, y en la que participa Atremedia. La directora y presentadora de Noticias 1, Sandra Golpe, ha tenido la oportunidad de entrevistar en directo en el informativo a sus creadores, Javier Calvo y Javier Ambrossi. 'La Bola Negra' es la candidata española a los Oscar y también la ganadora del premio del público del Festival de Cine de Toronto y del premio de Mejor Director del Festival de Cine de Cannes. Sus creadores se han mostrado absolutamente emocionados en el plató de Antena 3 Noticias: "Está siendo un viaje muy apasionante, estamos muy contentos".

Se trata de un filme marcado por tres historias en tres marcos temporales distintos. La película está basada en la obra inacabada de Federico García Lorca del mismo nombre y el drama teatral de Alberto Conejero, 'La piedra oscura', y protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeu, Milo Quifes, Carlos González y Lola Dueñas. También cuenta con las actuaciones secundarias de Penélope Cruz y Glenn Close.

Con el propósito de entender y transmitir empatía y la reivindicación del colectivo LGTBIQ+, Calvo y Ambrossi persiguen que, cuando el público vea esta película, "se acerque a ver una historia humanista de amor, de aventura, de guerras, de entender al otro".

"Una película con mucho dolor, pero también vitalista"

Se trata de una película, en palabras de sus creadores, "que tiene mucho dolor, pero también muy vitalista", y no dudan en avisar a los espectadores de que, probablemente, "cuando salgan del cine, saldrán un poco cambiados" , el motivo principal por el que hacen cine.

Ante la petición y el deseo de Sandra Golpe de que regresen a nuestro plató si ganan un Oscar, ellos prefieren el proceso a fuego lento, disfrutar del presente y que, a partir de este viernes, los espectadores visiten el cine.