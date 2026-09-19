Shakira va a generar un impacto económico en Madrid de 200 millones de euros

Shakira ha convertido el distrito madrileño de Villaverde en el epicentro de su música. La artista colombiana ha inaugurado este viernes su residencia en Madrid con el primero de los doce conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una serie de actuaciones que se prolongará hasta el próximo 11 de octubre.

El escenario elegido es el denominado Estadio Shakira, un recinto temporal levantado para acoger esta última etapa de su gira mundial. Pero la propuesta va mucho más allá de los conciertos. Alrededor del escenario se encuentra Macondo Park, una ciudad efímera que combina música, cultura, gastronomía y ocio.

Inspirado en el universo literario de Gabriel García Márquez, el espacio pretende ofrecer una experiencia completa a los seguidores de la cantante. Sus diferentes pabellones incluyen propuestas relacionadas con la literatura, el arte, la moda, el cine y la gastronomía, además de actividades dirigidas a las familias. La intención es que la visita comience horas antes de que Shakira suba al escenario.

Las puertas del recinto abren durante el día, de manera que los asistentes pueden disfrutar de las actividades y espacios temáticos antes del concierto. La programación convierte Macondo Park en una especie de festival cultural vinculado a la residencia de la artista. La dimensión del evento también se refleja en sus cifras. La organización prevé reunir a decenas de miles de personas en cada jornada y alcanzar más de 600.000 asistentes a lo largo de las doce actuaciones. Los conciertos se distribuyen en cuatro fines de semana consecutivos: del 18 al 20 de septiembre, del 25 al 27 de septiembre, del 2 al 4 de octubre y del 9 al 11 de octubre.

El impacto económico

La llegada de Shakira supone, además, un movimiento económico para la capital. Según una estimación del economista de la VIU Ernesto Campos, los doce conciertos podrían generar entre 150 y 200 millones de euros de gasto directo para la economía madrileña. El cálculo incluye el consumo de los asistentes y depende, en buena medida, de la cantidad de público que se desplace desde otras ciudades y países. El economista calcula que quienes viajan expresamente para asistir a uno de los conciertos pueden gastar entre 500 y 700 euros, incluyendo entradas, alojamiento, restauración, transporte y ocio. En el caso de los visitantes internacionales, el desembolso podría superar los 800 euros.

El impacto se extiende así a hoteles, restaurantes, comercios y servicios de transporte, en un momento en el que Madrid acoge una de las residencias musicales más destacadas de la carrera de la cantante. Con Macondo Park, Shakira no solo ofrece doce noches de música. También plantea un espacio temporal de encuentro en el que la cultura y la actividad económica acompañan a uno de los grandes acontecimientos musicales del año en la capital.