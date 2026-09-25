Desahuciada en Vitoria una familia con dos menores de 8 y 10 años

Una familia de origen magrebí, compuesta por dos adultos y dos menores de 8 y 10 años, ha sido desalojada este viernes de la vivienda en la que residía en régimen de alquiler desde hacía 14 años en Casco Viejo de Vitoria. El lanzamiento judicial se ha ejecutado en medio de un importante dispositivo de la Ertzaintza y bajo una intensa protesta social convocada por colectivos vecinales.

La controversia, según han denunciado el sindicato de vivienda Auzoan Bizi y la asociación Gasteiz Txiki, se remonta a 2021. La familia, que acumulaba unos 75.600 euros abonados en rentas, solicitó al propietario poder pagar los suministros mensuales mediante transferencia bancaria para que existiera un registro transparente. Ante la negativa del arrendador a facilitar las facturas originales y su exigencia de cobros en efectivo, los inquilinos paralizaron los pagos adicionales, motivando el inicio del proceso de desahucio decretado inicialmente en enero de 2022.

Aunque los informes de vulnerabilidad económica habían pospuesto de forma sucesiva la orden de lanzamiento, la caída el pasado mes de febrero de la moratoria estatal que protegía a hogares vulnerables ha dejado a la familia sin amparo judicial en esta última instancia.

Desde primera hora de la mañana, un centenar de personas se ha congregado en los accesos de la calle Nueva Fuera para interponer una resistencia pacífica al cordón policial de los antidisturbios. La jornada ha registrado momentos de tensión, incluyendo cargas policiales aisladas en las que un activista que iba a realizar un acto cultural de apoyo resultó herido, teniendo que ser trasladado al hospital de Txagorritxu.

Tras varias horas de tensa espera, la comitiva judicial ha certificado, a mediodía, la toma de posesión del inmueble.

El padre de familia ha lamentado a las puertas de la vivienda la falta de alternativas habitacionales estables por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento, confirmando que de momento pasarán las próximas noches en una pensión local. A primera hora de la tarde la ertzaintza se ha replegado sin que se hayan producido disturbios.