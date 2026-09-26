Lee en exclusiva las primeras páginas de la novela de Paloma Sánchez-Garnica, 'Un hombre de honor'

Paloma Sánchez-Garnica regresa a las librerías con Un hombre de honor, una novela que combina suspense, historia, amor y crimen, organizado en el convulso Estados Unidos de finales de los años sesenta. La nueva obra de la escritora madrileña se publicará el próximo 30 de septiembre de 2026, de la mano de Editorial Planeta.

Antes de su llegada a las librerías, los lectores podrán acercarse a la historia a través de sus primeras páginas, que están disponibles desde este fin de semana en Antena 3 Noticias.

Una trama de suspense, mafia y pasiones

Paloma sitúa al lector en Nueva York de 1968, en una época marcada por la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, la tensión política y los primeros movimientos de emancipación femenina. En ese escenario aparece Nicole Donaldson, una joven que aspira a convertirse en periodista, en una sociedad en la que las mujeres todavía encuentran numerosas barreras para desarrollar su carrera profesional.

La vida de Nicole cambiará cuando se enamore de Frank Bernstein, un policía judío de Harlem. Su relación se verá condicionada por las diferencias sociales y familiares, pero también por una investigación que llevará a ambos a adentrarse en un entramado de corrupción relacionado con la mafia.

Mientras Nicole intenta esclarecer un crimen que puede tener consecuencias mucho mayores de las que imaginaba, Frank sigue el rastro de una trama de corrupción cuyos tentáculos alcanzan diferentes ámbitos del poder. La investigación pondrá a los protagonistas frente a secretos familiares, traiciones y decisiones en las que permanecer en silencio puede convertirse en una cuestión de supervivencia.

Una historia sobre el verdadero significado del honor

El propio título de la novela plantea uno de sus principales conflictos. A lo largo de la historia, Sánchez-Garnica enfrenta diferentes maneras de entender el concepto de honor. Para quienes forman parte de la mafia, la lealtad a sus reglas constituye una obligación; para quienes luchan contra la corrupción y la injusticia, el honor está relacionado con la integridad y la defensa de la verdad.

De esta manera, Un hombre de honor construye un relato en el que sus personajes se ven obligados a elegir entre la obediencia y la rebeldía, entre proteger a la familia o descubrir la verdad y entre aquello que consideran correcto y lo que necesitan hacer para sobrevivir.

La novela también contrapone dos realidades de la Nueva York de la época: el lujo de las grandes familias y la vida cotidiana de Harlem, las diferencias de clase, los prejuicios sociales y una sociedad que comienza a cuestionar el papel tradicional reservado a las mujeres.

Ganadora del Premio Planeta en 2024

Paloma Sánchez-Garnica nació en Madrid en 1962 y es licenciada en Derecho y Geografía e Historia. Comenzó su trayectoria literaria con El gran arcano, publicada en 2006, y posteriormente escribió obras como La brisa de Oriente, El alma de las piedras, Las tres heridas y La sonata del silencio.

Su trayectoria continuó con novelas como Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido y La sospecha de Sofía, hasta alcanzar uno de sus grandes reconocimientos con Últimos días en Berlín, obra que fue finalista del Premio Planeta 2021.

En 2024, Sánchez-Garnica consiguió el Premio Planeta con Victoria, una novela ambientada en el Berlín de la posguerra. El galardón consolidó su posición como una de las autoras españolas contemporáneas con mayor presencia entre los lectores.

Las primeras páginas en exclusiva