El Congreso propone sancionar a Ana Vázquez por llevar al Pleno el bote de gas pimienta

La Mesa del Congreso abrirá un expediente a la diputada del PP Ana Vázquez después de que el pasado miércoles mostrara un bote de gas pimienta desde su escaño durante la sesión de control al Gobierno.

El procedimiento figura en el orden del día de la reunión que el órgano de gobierno de la Cámara celebrará el próximo martes. La diputada popular podría enfrentarse a la suspensión temporal de la condición de diputada.

Los hechos se remontan al miércoles, día en el que Vázquez exhibió el aerosol durante su intervención ante el ministro del Interior para criticar la gestión del Gobierno tras la crisis migratoria de Ceuta. Fue en aquel momento cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le llamó al orden y le pidió que abandonara el hemiciclo para depositar el bote.