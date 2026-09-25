Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Congreso de los Diputados

El Congreso propone sancionar a Ana Vázquez por llevar al Pleno el bote de gas pimienta

La diputada popular podría enfrentarse a una suspensión temporal de su condición parlamentaria.

Imagen de la diputada Ana Vázquez

El Congreso propone sancionar a Ana Vázquez por llevar al Pleno el bote de gas pimienta | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Mesa del Congreso abrirá un expediente a la diputada del PP Ana Vázquez después de que el pasado miércoles mostrara un bote de gas pimienta desde su escaño durante la sesión de control al Gobierno.

El procedimiento figura en el orden del día de la reunión que el órgano de gobierno de la Cámara celebrará el próximo martes. La diputada popular podría enfrentarse a la suspensión temporal de la condición de diputada.

Los hechos se remontan al miércoles, día en el que Vázquez exhibió el aerosol durante su intervención ante el ministro del Interior para criticar la gestión del Gobierno tras la crisis migratoria de Ceuta. Fue en aquel momento cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le llamó al orden y le pidió que abandonara el hemiciclo para depositar el bote.

Junts negocia con el PSOE un nuevo decreto de vivienda: "Esperamos una respuesta en las próximas horas"

Nogueras, Junts

Publicidad

España

Desahucio de Maricarmen

El Gobierno negocia contra reloj su nuevo decreto de vivienda mientras la expropiación divide a la coalición

Crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Muere un joven migrante en el asentamiento de la antigua fábrica de Guano

Feijóo

Feijóo acusa a Sánchez de romper el contrato social con los españoles y pide una mayoría para la "reconstrucción nacional"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados
Gobierno

Pedro Sánchez pide más policías y cortes de calles cuando vaya al Congreso de los Diputados

Imagen de la diputada Ana Vázquez
Congreso de los Diputados

El Congreso propone sancionar a Ana Vázquez por llevar al Pleno el bote de gas pimienta

Audiencia Nacional
Caso Plus Ultra

El juez deja en libertad con cautelares al prestamista de Plus Ultra que guardaba lingotes de oro

El holandés reconoció ante el fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades, y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.

Pedro Sánchez en Harvard
Sánchez en Harvard

Así reaccionan en Harvard cuando un estudiante pregunta a Sánchez por los "casos de corrupción" que le afectan

Momento incómodo el que ha tenido que soportar Pedro Sánchez en un encuentro con estudiantes en Harvard. Uno de los presentes le preguntó por los "casos de corrupción" que afectan a su familia y esta fue la reacción del resto de asistentes

Pedro Sánchez en Harvard

La respuesta de Pedro Sánchez a un estudiante de Harvard que le pregunta por los "casos de corrupción" que afectan a su familia

Imagen de las joyas

Zapatero intenta apartar a la joyería Yanes tras valorar en dos millones de euros las joyas halladas en su despacho

'Tito Berni'

'Tito Berni' irá a juicio por el caso Mediador: la Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exdiputado socialista

Publicidad