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Un terremoto de magnitud 3,3 en San Javier hace temblar la Región de Murcia

Este viernes se ha registrado un terromoto en la Región de Murcia alrededor de las 11:00 horas de la mañana.

Terremoto en San Javier

Terremoto en San Javier IGN

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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La Región de Murcia vuelve a temblar. Unos minutos más tarde de las 11:00 horas de este viernes, se ha registrado un terremoto de magnitud 3,3 con epicentro en San Javier.

El epicentro se ha registrado, en concreto, entre la pedanía murciana de Sucina y San Javier a una profundidad de 5 kilómetros, según el cálculo provisional establecido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Las redes sociales no han tardado en llenarse de comentarios segundos después de producirse en seísmo debido a que se ha dejado sentir en diferentes zonas de la región y de Alicante.

Alarma entre los vecinos

"¿Habéis notado el terremoto en Murcia ahora mismo? En Alquerías se ha notado bastante... qué miedo", "Acabo de notar un terremoto en Murcia. ¿Alguién más?", "Terremoto en Murcia. Susto gordo". Son algunos de los comentarios con los que las redes sociales se han inundado tras el temblor.

Noticias de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

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