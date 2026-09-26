Efemérides de hoy 26 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de septiembre?

El 26 de septiembre de 1960, las tres principales cadenas de televisión de Estados Unidos (la CBS, la ABC y la NBC) retransmitieron, por primera vez en la historia, un debate presidencial entre los dos candidatos a la Casa Blanca: el senador demócrata John Fitzgerald Kennedy y el vicepresidente republicano Richard Nixon. Este suceso cambió para siempre los métodos de la comunicación política. Hasta ese entonces, las campañas electorales no tenían en cuenta el aspecto físico de quienes iniciaban la carrera hacia la presidencia; tras esta retransmisión, el paradigma cambió.

Las mediciones de audiencia estimaron que entre 65 y 70 millones de estadounidenses siguieron el debate a través de sus televisores. Con este hito, la televisión se consolidó como el medio central de comunicación masiva, y las estrategias políticas pasaron a ser diseñadas teniendo en mente la pantalla chica y a sus telespectadores.

Un 26 de septiembre, pero de 1969, los Beatles publican el último álbum que grabaron juntos: “Abbey Road”. Aunque es cierto que no fue el último disco que vería la luz (“Let It Be” saldría el 8 de mayo de 1970), sí contiene las últimas sesiones de estudio de un grupo que ya estaba desgastado. Seis días antes de que el álbum ocupara las estanterías de las tiendas de música, John Lennon comunicó en privado que dejaba definitivamente la banda, pero por motivos comerciales se mantuvo en secreto.

Su portada es considerada por críticos y seguidores como una de las más icónicas no solo de la banda, sino de la historia de la música. En ella aparecen los cuatro miembros (Harrison, McCartney, Starr y Lennon) caminando sobre un paso de cebra en Abbey Road. El clímax del álbum está marcado por su famoso popurrí final, donde destacan temas como “Golden Slumbers”, “Carry That Weight” y “The End” (que funcionan de forma continua), antes de que la pista oculta “Her Majesty” ponga el punto final definitivo a la trayectoria de la banda más influyente de la era moderna de la música.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 26 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 26 de septiembre?

1815.- Los emperadores de Austria, Prusia y Rusia suscriben el Tratado de la Santa Alianza para frenar las aspiraciones nacionalistas de los pequeños Estados de Alemania e Italia.

1905.- El científico alemán Albert Einstein publica el primer artículo sobre la Teoría de la Relatividad Especial.

1907.- Nueva Zelanda deja de ser colonia y se declara en un dominio dentro del territorio británico, con el rey de Inglaterra como jefe de Estado.

1961.- El cantautor Bob Dylan debuta en público en Estados Unidos.

1965.- "The Beatles" son distinguidos por la reina Isabel con la orden del imperio británico.

1984.- Hong Kong, Reino Unido y China acuerdan la cesión de la soberanía británica sobre Hong Kong, que se hará efectiva en 1997.

1997.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, firma la ley de libertad de culto, aunque la Iglesia ortodoxa mantiene su situación de privilegio.

2011.- Se inaugura en San Sebastián el Basque Culinary Center, primera facultad de Europa dedicada exclusivamente a la gastronomía.

2021.- Alemania celebra elecciones generales que ponen fin a la "era Angela Merkel", tras 16 años en el poder.

2022.- La NASA hace historia al estrellar la nave DART contra un asteroide para desviar su trayectoria, en un intento de proteger a la Tierra de cuerpos celestes similares en el futuro.

2024.- En Japón, es absuelto el reo Iwao Hakamada, exboxeador profesional de 88 años, el reo que más tiempo pasó en el corredor de la muerte en el mundo, 47 años.

¿Quién nació el 26 de septiembre?

1888.- Thomas S. Eliot, escritor estadounidense.

1889.- Martin Heidegger, filósofo alemán.

1897.- Giovanni Bautista Montini, italiano, Papa Pablo VI.

1942.- Emilio Gutiérrez Caba, actor español.

1956.- Linda Hamilton, actriz estadounidense.

1962.- Melissa Sue Anderson, actriz estadounidense.

1981.- Serena Williams, tenista estadounidense.

¿Quién murió el 26 de septiembre?

1945.- Bela Bartok, compositor húngaro.

1973.- Anna Magnani, actriz italiana.

1984.- Francisco Rivera "Paquirri", torero español.

1987.- Victoria Kent, exdiputada republicana española.

1990.- Alberto Moravia, escritor italiano.

2008.- Paul Newman, actor estadounidense.

2019.- Jacques Chirac, político francés.

¿Qué se celebra el 26 de septiembre?

Hoy, 26 de septiembre, se celebra el Día Europeo de las Lenguas.

Horóscopo del 26 de septiembre

Los nacidos el 26 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 26 de septiembre

Hoy, 26 de septiembre, se celebran los santos Cosme y Damián