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Detenido en Alemania el presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra'

El financiero neerlandés estaba buscado internacionalmente por la Audiencia Nacional por su presunto papel en una estructura de blanqueo de capitales relacionada con fondos procedentes de Venezuela.

Avión de Plus Ultra

Avión de Plus Ultra Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La Policía ha detenido en Alemania al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado una de las piezas centrales de la investigación abierta por el denominado 'caso Plus Ultra'. Verhoeven estaba reclamado internacionalmente por la Audiencia Nacional por su presunta participación en una estructura dedicada al blanqueo de capitales.

Las autoridades alemanas ya han comunicado su arresto a la Audiencia Nacional y está previsto que el financiero sea trasladado a España en un vuelo que llegará a Madrid el jueves. El viernes pasará a disposición judicial.

Los préstamos concedidos a Plus Ultra

El nombre de Verhoeven aparece desde el origen de las pesquisas por los préstamos que concedió a Plus Ultra antes de que la aerolínea recibiera el rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia.

La aerolínea, por su parte, ha defendido que acudió a estos préstamos porque atravesaba graves dificultades económicas, no encontraba financiación bancaria y se encontraba al borde de la desaparición.

Una orden internacional de detención

La Audiencia Nacional había dictado una orden internacional para localizar y detener a Verhoeven. El financiero figuraba entre las personas reclamadas dentro de una investigación que continúa abierta.

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