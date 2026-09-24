Muere ahogada una niña de tres años en una piscina de Tijano, Lanzarote

En una vivienda vacacional ha muerto una niña de tres años tras sufrir un ahogamiento en una piscina. Se trata de una menor extranjera que se encontraba juntos a su familia pasando las vacaciones en las Islas Canarias, según han informado este jueves a EFE fuentes municipales..

El suceso tuvo lugar el miércoles en el municipio lanzaroteño de Tijano. Rápidamente se dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) donde acudieron dos agentes de la Policía Local. Cuando se personaron la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria teniendo que realizarle una reanimación cardiopulmonar.

Al lugar de los hechos también llegó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias de Canarias (SUC) que continuó realizando la técnica de reanimación y logró que, momentáneamente, la niña saliera de la parada. Aunque lamentablemente, la menor falleció durante el traslado al hospital.

En el momento del ahogamiento, la niña se encontraba con sus padres, de origen asiático. Según las mismas fuentes, la familia llevaba dos días en la lista. Además, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Tres menores muertos este año

En 2026 tres menores han muerto por ahogamiento en piscinas o en el mar en Lanzarote. En junio una niña de cuatro años, de origen británico, falleció en una piscina de un hotel de Playa Blanca.

En agosto una menor de cuatro años, de nacionalidad francesa, falleció en un hotel de Puerto del Carmen. Y a principios de septiembre, otro menor fue trasladado al trasladado en helicóptero hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria, pero acabó muriendo al día siguiente