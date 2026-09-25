Urbagestión propone al Ayuntamiento de Madrid una solución para que Maricarmen pueda volver a su antigua vivienda

La empresa detrás del desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada del domicilio donde llevaba viviendo unos 70 años, ha presentado una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para que pueda regresar a la que fue su vivienda.

Con esto, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL busca coordinar que el Ayuntamiento, que preside José Luis Martínez Almeida, y otras administraciones se coordinen para tramitar una solución que permita a la anciana regresar a al inmueble situado en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, número 46, del distrito de Retiro con "una alternativa habitacional estable y asequible".

Ha emitido un comunicado explicando que ha puesto a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid y de los Servicios Sociales municipales para que la propuesta pueda resolverse en "el menor plazo posible".

En el mismo, la empresa ha aclarado que no es la propietaria del inmueble, sino que compró a la anterior propietaria del edificio únicamente la vivienda que ocupaba Maricarmen, es decir, que solo cuentan con una vivienda en esa localización. Además, en otro comunicado negaron haber exigido a Maricarmen el pago a una renta superior a la que abonaba.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha asegurado que, sobre esta propuesta, ni la organización ni la abogada de Maricarmen han recibido ninguna información.

En la misma línea, la empresa asegura que hace tres años ofrecieron a la inquilina rebajar el alquiler casi a la mitad, siempre que esta firmara un nuevo contrato de arrendamiento. Y señalaron que podría considerarse una renta bonificada entre un 40 % y un 50 % sobre el precio de mercado.