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Desahucio Maricarmen

Urbagestión propone al Ayuntamiento de Madrid una solución para que Maricarmen pueda volver a su antigua vivienda

Han explicado a través de un comunicado que espera que la propuesta pueda resolverse en "el menor plazo posible".

Maricarmen espera en su casa a que se ejecute o se impida el desahucio, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padr...

Maricarmen, una vecina de 87 años de Retiro, se enfrenta a su cuarto intento de desahucio EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La empresa detrás del desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada del domicilio donde llevaba viviendo unos 70 años, ha presentado una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para que pueda regresar a la que fue su vivienda.

Con esto, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL busca coordinar que el Ayuntamiento, que preside José Luis Martínez Almeida, y otras administraciones se coordinen para tramitar una solución que permita a la anciana regresar a al inmueble situado en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, número 46, del distrito de Retiro con "una alternativa habitacional estable y asequible".

Ha emitido un comunicado explicando que ha puesto a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid y de los Servicios Sociales municipales para que la propuesta pueda resolverse en "el menor plazo posible".

En el mismo, la empresa ha aclarado que no es la propietaria del inmueble, sino que compró a la anterior propietaria del edificio únicamente la vivienda que ocupaba Maricarmen, es decir, que solo cuentan con una vivienda en esa localización. Además, en otro comunicado negaron haber exigido a Maricarmen el pago a una renta superior a la que abonaba.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha asegurado que, sobre esta propuesta, ni la organización ni la abogada de Maricarmen han recibido ninguna información.

En la misma línea, la empresa asegura que hace tres años ofrecieron a la inquilina rebajar el alquiler casi a la mitad, siempre que esta firmara un nuevo contrato de arrendamiento. Y señalaron que podría considerarse una renta bonificada entre un 40 % y un 50 % sobre el precio de mercado.

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