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Lleida prohíbe el uso del burka y el niqab en los espacios públicos

Llevarlo se considerará una infracción leve, con sanciones entre 400 y 750 euros.

Mujer con burka

Mujer con burka Europa Press

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Cintia Martí
Publicado:

Esta mañana se ha aprobado la nueva ordenanza municipal de civismo en Lleida por la que se prohíbe usar prendas que oculten completamente el rostro, como el burka o el niqab en espacios públicos.

Ha salido adelante gracias a los votos del equipo del gobierno municipal (PSC), los de Junts y Vox. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga ha asegurado que su formación ha liderado esta prohibición y ha señalado que “sorprendentemente, hay un partido que ha preferido defender la islamización e inseguridad de nuestras calles”. Unas declaraciones que hacen alusión a los votos en contra de esta ordenanza por parte del PP, además de ERC y los comunes. Por su parte, los populares explican que se han opuesto al considerar que esta normativa no prohíbe el burka ni el niqab, sino que los permite y los regula.

Hace 13 años, esta restricción ya estuvo en el centro de la polémica porque el Tribunal Supremo ya anuló una ordenanza del ayuntamiento de Lleida que prohibía el uso del velo integral. El Supremo argumentó que un consistorio no podía limitar un derecho fundamental como el de la libertad religiosa.

Una normativa que hoy ha salido adelante y que contempla sanciones: el uso del burka o niqab en estos espacios se considera infracción leve y prevé sanciones de entre 400 y 750 euros.

Noticias de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

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