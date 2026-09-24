Casi 45 desahucios al día en España, la mayoría por impago del alquiler: estos son los datos por comunidad autónoma

El desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años, obligada a abandonar su domicilio en el que llevaba viviendo 71 años, no es un caso aislado. En España hay casi 45 desahucios diarios. Según datos recogidos por el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) en lo que llevamos de 2026 se han efectuado 4.005 lanzamientos, lo que establece una media de 44,5 cada día.

Respecto al año anterior, la cifra ha descendido un 45,4% respecto al mismo periodo del año pasado, entre el 1 de enero y el 31 de marzo. En total, en 2025, se practicaron 24.540 lanzamientos, de los cuales 18.317 (74,6%) fueron por impagos del alquiler, mientras que 4.346 (17,7%) por impagos hipotecarios y 1.877 por otras causas.

Desahucios por CC.AA

Si nos centramos en las comunidades autónomas, Cataluña (921) es donde más desahucios se produjeron, la segunda es la Comunidad Valenciana con 741 y Andalucía (616). Pese a que Madrid es la tercera región más poblada, ocupa la cuarta posición.

En el lado opuesto del ranking encontramos que La Rioja (12), Navarra (21) y Extremadura (31) son las regiones donde menos desahucios se han producido en el primer trimestre de 2026.

Por no pagar el alquiler

Ahora bien, si hablamos de los lanzamientos por impago del alquiler, la Comunidad Valenciana es la primera con 513 desahucios, después Cataluña con 489, seguido de Madrid (454) y Andalucía (355).

Por otro lado La Rioja (3), Extremadura (18), Navarra (19) y Asturias (29) y Cantabria (30) son las comunidades donde menos desahucios por impago de alquiler se ejectuan.

Ejecuciones hipotecarias

Sin embargo, hay que distinguir entre los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. Esta última es el trámite legal para reclamar una deuda pendiente y no tiene que terminar en un desalojo. Hay que destacar que los datos del CGPJ solo registran los desahucios reales que ya se han ejecutado. De hecho, actualmente ambos indicadores se mueven en direcciones opuestas, ya que mientras los desahucios bajan, las ejecuciones hipotecarias continúan al alza.

En el segundo trimestre de 2026, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situaron en 3.703, es decir, un 10,3% más que el trimestre anterior y un 27,5% respecto al segundo trimestre del año pasado.

En el segundo trimestre se iniciaron 7.141 ejecuciones hipotecarias, un 8,3% más en tasa trimestral y un 12,2% más en la comparativa anual. De ellas, 6.864 afectaron a fincas urbanas -donde se incluyen las viviendas- y 277 a fincas rústicas (-15,3% trimestral y -19,5% interanual).

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