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Junts negocia con el PSOE un nuevo decreto de vivienda: "Esperamos una respuesta en las próximas horas"

La formación asegura que entregó hace dos semanas sus propuestas directamente a Pedro Sánchez y reclama desgravaciones fiscales, más vivienda pública y protección para los pequeños propietarios.

Nogueras, Junts

Junts negocia con el PSOE un nuevo decreto de vivienda | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El Gobierno y Junts vuelven a negociar medidas para afrontar la crisis de la vivienda después del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en un piso de renta antigua en Madrid. La formación catalana asegura que hace dos semanas entregó directamente a Pedro Sánchez un real decreto-ley con sus propuestas y que el PSOE ya las está estudiando.

"Después de meses de bloqueo del gobierno, el PSOE está estudiando ahora" sus propuestas "y esperamos una respuesta en las próximas horas", señalan desde Junts. El partido considera que las medidas planteadas podrían conseguir los apoyos necesarios en el Congreso para salir adelante.

Las condiciones que pone Junts

Entre sus principales propuestas, Junts plantea recuperar incentivos fiscales relacionados con la vivienda. La formación apuesta por desgravaciones de los alquileres para los inquilinos y de parte de la cuota hipotecaria para los pequeños tenedores, además de restablecer las cuentas de ahorro destinadas a la compra de una vivienda.

También reclama aumentar la construcción, facilitar que salgan al mercado viviendas ya existentes e incrementar la inversión pública. Otro de los puntos que defiende es que sea el Estado, y no los pequeños propietarios, quien asuma el coste de las políticas sociales de vivienda destinadas a las personas vulnerables.

Las conversaciones cobran especial relevancia porque Junts, PP y Vox ya han rechazado en el Congreso medidas destinadas a impedir determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. La formación catalana ha sido crítica con las políticas de PSOE y Sumar por considerarlas intervencionistas.

Sumar aumenta la presión sobre el PSOE

Mientras avanzan las conversaciones con Junts, las diferencias dentro del Gobierno continúan. Sumar exige que el nuevo decreto llegue al Consejo de Ministros del próximo martes y reclama que incluya la expropiación de la vivienda de Maricarmen. Moncloa, por el momento, no confirma que esa medida vaya a formar parte del texto.

Carlos Martín, de Sumar, ha reclamado al PSOE que dé un paso adelante: "El PSOE tiene que estar a la altura y demostrar lo que no ha demostrado hasta ahora en vivienda".

Desde el PSOE, Óscar López defiende, por el contrario, la actuación del Ejecutivo: "Aquí hay un gobierno volcado en dar medidas de vivienda", al tiempo que recuerda las competencias de las comunidades autónomas.

La oposición también responsabiliza al Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tono contra Sánchez: "El sanchismo ha hecho de esta país un país invivible. Aquí no hay quien viva".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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