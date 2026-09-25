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‘La Bola Negra’, la historia inacabada de Lorca que llega al cine 90 años después
Una obra que Federico García Lorca comenzó a escribir en 1936 y que nunca pudo terminar inspira ahora la nueva película de Javier Ambrossi y Javier Calvo.
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Una historia enterrada
España guarda demasiadas historias de amor enterradas en sus campos. Tres hombres y una bola negra sirven de punto de partida para una historia marcada por la guerra, la muerte y el dolor de toda una generación.
La obra que Lorca no pudo terminar
En 1936, Federico García Lorca comenzó a escribir La Bola Negra, la obra que da título a esta película. Solo dejó cuatro páginas escritas. Nunca pudo terminarla: fue asesinado ese mismo año.
Ahora, 90 años después, esas páginas vuelven a abrirse para descubrir un mundo que quedó sin contar.
Una historia de memoria
Javier Ambrossi y Javier Calvo parten de aquel texto inacabado para profundizar en una historia de dolor heredado y de heridas que, décadas después, todavía siguen abiertas.
Penélope Cruz forma parte del reparto de una película que busca mirar al pasado para preguntarse qué puede cambiar en el presente.
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Nominada al Óscar
Guerra, muerte y llanto atraviesan una historia que nace de un texto de Lorca y que ahora aspira a llegar mucho más lejos. Una bola negra que, quién sabe, quizá pueda ganar un Óscar.
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