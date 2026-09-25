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‘La Bola Negra’, la historia inacabada de Lorca que llega al cine 90 años después

Una obra que Federico García Lorca comenzó a escribir en 1936 y que nunca pudo terminar inspira ahora la nueva película de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

La bola negra

‘La Bola Negra’, la historia inacabada de Lorca que llega al cine 90 años después | Europa Press

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Javier Lliso
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Una historia enterrada

España guarda demasiadas historias de amor enterradas en sus campos. Tres hombres y una bola negra sirven de punto de partida para una historia marcada por la guerra, la muerte y el dolor de toda una generación.

La obra que Lorca no pudo terminar

En 1936, Federico García Lorca comenzó a escribir La Bola Negra, la obra que da título a esta película. Solo dejó cuatro páginas escritas. Nunca pudo terminarla: fue asesinado ese mismo año.

Ahora, 90 años después, esas páginas vuelven a abrirse para descubrir un mundo que quedó sin contar.

Una historia de memoria

Javier Ambrossi y Javier Calvo parten de aquel texto inacabado para profundizar en una historia de dolor heredado y de heridas que, décadas después, todavía siguen abiertas.

Penélope Cruz forma parte del reparto de una película que busca mirar al pasado para preguntarse qué puede cambiar en el presente.

Nominada al Óscar

Guerra, muerte y llanto atraviesan una historia que nace de un texto de Lorca y que ahora aspira a llegar mucho más lejos. Una bola negra que, quién sabe, quizá pueda ganar un Óscar.

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