Triajes, peticiones de asilo y expulsiones: así avanza la situación de los migrantes en Ceuta

La situación administrativa de los miles de migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio comienza a definirse. Fuentes policiales han confirmado a Antena 3 Noticias que, con datos actualizados a 21 de septiembre, se han realizado unos 3.500 triajes, un proceso inicial que permite identificar a las personas y determinar su edad y situación administrativa.

De ellos, alrededor de 1.000 son menores, mientras que los otros 2.500 corresponden a adultos. Entre estos últimos, aproximadamente el 60% se encuentra en procedimientos dirigidos a su devolución, mientras que el 40% ha solicitado asilo o protección internacional.

Entre los motivos alegados por una parte de quienes solicitan protección figuran razones relacionadas con su orientación o identidad sexual. La legislación española contempla expresamente la persecución por razones de género u orientación sexual entre los supuestos que pueden dar lugar al reconocimiento de la condición de refugiado, siempre que se acredite un temor fundado de persecución en el país de origen.

La presentación de una solicitud de asilo, sin embargo, no supone automáticamente que se conceda el derecho a permanecer definitivamente en España. Cada petición debe ser estudiada de forma individual para determinar si la persona cumple los requisitos para obtener el estatuto de refugiado o, en su defecto, protección subsidiaria.

Durante el procedimiento, el solicitante debe identificarse, explicar las razones por las que necesita protección y aportar la documentación o elementos de prueba de los que disponga. La Administración analiza entonces las circunstancias personales y la situación en su país de origen. En los expedientes iniciados desde el 12 de junio de 2026 se aplica además el nuevo marco europeo de protección internacional, junto con la legislación española en aquello que resulte compatible.

Mientras la petición está siendo examinada, la solicitud de protección impide con carácter general que el extranjero sea objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se adopte una decisión sobre su caso, con las excepciones contempladas legalmente. Si finalmente la petición es rechazada y la persona no dispone de otra autorización para permanecer en España, puede iniciarse o reanudarse el procedimiento correspondiente para su salida del país.

319 marroquíes devueltos por orden judicial

Al margen de estos procedimientos, las fuentes policiales consultadas por Antena 3 Noticias cifran en 319 los ciudadanos marroquíes que han sido devueltos por orden judicial después de haber cometido delitos.

Además, se han contabilizado 167 renuncias a solicitudes de asilo. Las fuentes apuntan a que algunos de estos casos podrían corresponder a personas que han optado por abandonar voluntariamente el procedimiento y salir de Ceuta.

A estos movimientos se suman 60 ciudadanos argelinos trasladados desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta hasta los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras y Murcia con vistas a ejecutar su expulsión.

En este último caso, las fuentes precisan que se trata de personas que ya se encontraban en Ceuta antes del 30 de julio, por lo que no forman parte de la entrada masiva registrada a finales de ese mes.