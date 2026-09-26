Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

GRANADA

Desmantelada en Granada una plantación de marihuana oculta en contenedores marítimos soterrados

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras localizar más de 1.300 plantas de marihuana en varias fincas de Iznalloz.

Desmantelada en Granada una plantación de marihuana oculta en contenedores marítimos soterrados

Desmantelada en Granada una plantación de marihuana oculta en contenedores marítimos soterrados

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

La Guardia Civil ha desmantelado en la localidad granadina de Iznalloz una plantación de marihuana instalada en cinco contenedores marítimos soterrados y ha detenido a los cuatro integrantes de un grupo dedicado al cultivo intensivo y al tráfico de esta droga.

La operación, denominada Garnata Silo, ha permitido intervenir un total de 1.357 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y 600 gramos de picadura, según ha informado este sábado la Guardia Civil.

Los detenidos, de entre 31 y 51 años, están investigados como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. A uno de ellos se le atribuye además un delito de tenencia ilícita de armas.

La investigación ha incluido cinco entradas y registros autorizados judicialmente. En una de las fincas, los agentes descubrieron una infraestructura subterránea formada por cinco contenedores marítimos completamente enterrados e interconectados entre sí, acondicionados para el cultivo y secado de marihuana.

La instalación había sido construida para pasar inadvertida desde el exterior y apenas era perceptible mediante una inspección visual de la finca. En su interior, los investigadores localizaron un complejo sistema de iluminación, climatización, ventilación y filtrado de aire destinado a favorecer el crecimiento intensivo de las plantas.

Solo en este espacio subterráneo fueron encontradas 997 plantas de marihuana, algunas de ellas en proceso de secado y otras todavía en macetas. A esta cantidad se suman las plantas encontradas en otro domicilio y en una segunda finca hasta alcanzar las 1.357 intervenidas.

Durante los registros, los agentes se incautaron también de dos armas cortas, una pistola semiautomática y un revólver, además de 167 cartuchos de distintos calibres. También localizaron dos armas largas no reglamentarias, tres armas blancas de gran tamaño y un arco de precisión con flechas.

La Guardia Civil intervino además más de 26.600 euros en efectivo, un chaleco antibalas, tres dispositivos de geolocalización y tres vehículos supuestamente relacionados con la actividad investigada.

En el operativo han participado efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAR), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada (USECIC), el equipo PEGASO, el Servicio Cinológico y la Unidad Aérea de la Guardia Civil. Los perros especializados permitieron realizar búsquedas de droga y dinero durante los registros.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) también inspeccionó las fincas ante la posible existencia de infracciones o delitos urbanísticos y comprobó la situación de los animales presentes en las propiedades, lo que dio lugar a la formulación de varias denuncias.

Por su parte, técnicos de Endesa colaboraron en la inspección y desconexión de acometidas eléctricas ilegales detectadas en tres de los cinco inmuebles investigados.

Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada. La operación permanece abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones.

‘La Bola Negra’, la historia inacabada de Lorca que llega al cine 90 años después

La bola negra

Publicidad

Sociedad

Desmantelada en Granada una plantación de marihuana oculta en contenedores marítimos soterrados

Desmantelada en Granada una plantación de marihuana oculta en contenedores marítimos soterrados

Efemérides de hoy 26 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de septiembre?

Efemérides de hoy 26 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de septiembre?

Inmigrantes en Ceuta

Detenidos tres sospechosos por un supuesto intento de secuestro de dos menores en Ceuta

Mujer con burka
Prohibiciones

Lleida prohíbe el uso del burka y el niqab en los espacios públicos

Episodio 13 de '3x3N': Ceuta, una frontera en tensión
CEUTA

Ceuta, una crisis sin resolver: menores sin identificar, inseguridad en las calles y una frontera bajo presión, en el nuevo episodio de '3x3N'

Maricarmen espera en su casa a que se ejecute o se impida el desahucio, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padr...
Desahucio Maricarmen

El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen pueda volver a su antigua vivienda

El consistorio señala que es inviable porque el inmueble no cumple con los requisitos legales del plan municipal.

La bola negra
CINE

‘La Bola Negra’, la historia inacabada de Lorca que llega al cine 90 años después

Una obra que Federico García Lorca comenzó a escribir en 1936 y que nunca pudo terminar inspira ahora la nueva película de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Desahucio Vitoria

Desahuciada en Vitoria una familia con dos menores de 8 y 10 años

Melchor León

Alarma en los colegios de Ceuta por unas cartas falsas que anuncian que la ciudad será de Marruecos

Rufi, la peregrina más veterana

Rufi, la peregrina más veterana del Camino con 98 años: "Estoy practicando para los 100"

Publicidad