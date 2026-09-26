Desmantelada en Granada una plantación de marihuana oculta en contenedores marítimos soterrados

La Guardia Civil ha desmantelado en la localidad granadina de Iznalloz una plantación de marihuana instalada en cinco contenedores marítimos soterrados y ha detenido a los cuatro integrantes de un grupo dedicado al cultivo intensivo y al tráfico de esta droga.

La operación, denominada Garnata Silo, ha permitido intervenir un total de 1.357 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y 600 gramos de picadura, según ha informado este sábado la Guardia Civil.

Los detenidos, de entre 31 y 51 años, están investigados como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. A uno de ellos se le atribuye además un delito de tenencia ilícita de armas.

La investigación ha incluido cinco entradas y registros autorizados judicialmente. En una de las fincas, los agentes descubrieron una infraestructura subterránea formada por cinco contenedores marítimos completamente enterrados e interconectados entre sí, acondicionados para el cultivo y secado de marihuana.

La instalación había sido construida para pasar inadvertida desde el exterior y apenas era perceptible mediante una inspección visual de la finca. En su interior, los investigadores localizaron un complejo sistema de iluminación, climatización, ventilación y filtrado de aire destinado a favorecer el crecimiento intensivo de las plantas.

Solo en este espacio subterráneo fueron encontradas 997 plantas de marihuana, algunas de ellas en proceso de secado y otras todavía en macetas. A esta cantidad se suman las plantas encontradas en otro domicilio y en una segunda finca hasta alcanzar las 1.357 intervenidas.

Durante los registros, los agentes se incautaron también de dos armas cortas, una pistola semiautomática y un revólver, además de 167 cartuchos de distintos calibres. También localizaron dos armas largas no reglamentarias, tres armas blancas de gran tamaño y un arco de precisión con flechas.

La Guardia Civil intervino además más de 26.600 euros en efectivo, un chaleco antibalas, tres dispositivos de geolocalización y tres vehículos supuestamente relacionados con la actividad investigada.

En el operativo han participado efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAR), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada (USECIC), el equipo PEGASO, el Servicio Cinológico y la Unidad Aérea de la Guardia Civil. Los perros especializados permitieron realizar búsquedas de droga y dinero durante los registros.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) también inspeccionó las fincas ante la posible existencia de infracciones o delitos urbanísticos y comprobó la situación de los animales presentes en las propiedades, lo que dio lugar a la formulación de varias denuncias.

Por su parte, técnicos de Endesa colaboraron en la inspección y desconexión de acometidas eléctricas ilegales detectadas en tres de los cinco inmuebles investigados.

Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada. La operación permanece abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones.