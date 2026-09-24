Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Bronca entre recién casados

Batalla campal el día de su boda en Ourense: una infidelidad en el baño, una vajilla rota y 40.000 euros en regalo

Los recién casados comenzaron la pelea a la que luego se sumaron más parientes. Al final tuvo que ir la Guardia Civil.

Alianzas matrimoniales

Alianzas matrimoniales en una imagen de archivo pixabay

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

"Amores reñidos son los más queridos" dice el refrán. Los hechos parecen más propios de una tragicomedia que no de la vida real y el que prometía ser el día más feliz de sus vidas acabó por convertirse en una pesadilla. El mismo día de su boda se liaron en una batalla campal.

El banquete de boda se celebró en una casa rural en Gomesende (Ourense), concretamente en A Casa da Tulla. La pelea habría comenzado según publica La Región de Ourense por un acuerdo prematrimonial que ahora el novio no quería cumplir. Al parecer, la novia de origen colombiano pidió a su recién marido 40.000 euros de los regalos de boda, pero él se negó. La discusión fue ganando intensidad y al final lo que era una disputa de dos se acabó convirtiendo en una bronca a la que también el resto de parientes se fue sumando.

Según la misma fuente llegaron a producirse "agresiones verbales y físicas" hasta el punto de que en el lugar se personó la Guardia Civil, aunque cuando llegaron la pelea ya había terminado. Fueron los responsables de la organización del evento los que avisaron de la pelea a las autoridades.

Según los responsables de la casa rural "no hubo daños materiales en la casa" ya que cuando se comenzó a romper la vajilla, los protagonistas estaban en una carpa instalada en el exterior. Además, añadieron que los platos y cristalería rota pertenecían a la empresa de cáterin que la pareja contrató.

Finalmente la cosa no fue a más y las familias implicadas decidieron no presentar denuncia, incluso "el padre del novio se ofreció a hacerse cargo" de los desperfectos. También se indica en La Región de Ourense que la familia de él pidió a sus invitados que no entregasen dinero en metálico al novio como regalo. Además, la novia habría confesado que había bebido mucho y que incluso habría protagonizado entre tanto revuelo "un rápido desahogo carnal" con uno de los empleados. Habría dicho a sus amigos que no sentía nada por su recién marido y que el divorcio estaba ya en manos de su abogado. Pero el marido no querría separarse.

Clamor en toda España por el desahucio de Maricarmen, miles de personas protestan frente al ático de Ayuso: "Maricarmen somos todos"

Manifestación en Madrid por el desahucio de Maricarmen

Publicidad

Sociedad

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Hallan el cadáver de un hombre que llevaba al menos dos años muerto en su casa de Cabrera d'Anoia

Alianzas matrimoniales

Batalla campal el día de su boda en Ourense: una infidelidad en el baño, una vajilla rota y 40.000 euros en regalo

Ángel Víctor Torres

Ángel Víctor Torres afirma que ya se ha conseguido filiar a 2.383 menores en Ceuta

Fachada del Hospital de Lugo
Éxtasis

Cinco niños de menos de 7 años acaban en el hospital en Lugo tras chupar unas pastillas que podrían ser éxtasis

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

Imagen de Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas
Desahucio Maricarmen

Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, sobre el desahucio de Maricarmen: "Ningún gobierno trabaja para nosotras"

El desahucio de Maricarmen ha provocado la indignación de muchas personas a lo largo de nuestro país.

Maricarmen tras ser desahuciada
Desahucio

VÍDEO: Lo que no se vio del desahucio de Maricarmen: La Policía usó una radial

Maricamen, de 87 años, fue desahuciada de su vivienda este miércoles tras horas de tensión y años de lucha para tratar de frenarlo.

Manifestación en Madrid por el desahucio de Maricarmen

Clamor en toda España por el desahucio de Maricarmen, miles de personas protestan frente al ático de Ayuso: "Maricarmen somos todos"

Efemérides de hoy 24 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?

Efemérides de hoy 24 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?

Muelle Uno, en Málaga

Disparan a un hombre mientras cenaba en Muelle Uno, en Málaga

Publicidad