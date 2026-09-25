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Detenidos tres sospechosos por un supuesto intento de secuestro de dos menores en Ceuta

La Policía ha identificado y arrestado a los tres hombres en la playa del Trampolín, donde permanecen numerosos migrantes ante la falta de espacio en los campamentos.

Inmigrantes en Ceuta

Tres personas han sido detenidas sospechosas de haber intentado el secuestro de dos menores en Ceuta presuntamente | Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La Policía ha detenido este viernes a tres personas por un supuesto intento de secuestro de dos niñas menores de edad en Ceuta. Los hechos ocurrieron durante la noche anterior y fueron grabados en unas imágenes en las que también puede verse el enfrentamiento de los familiares de las menores con los sospechosos.

Los tres hombres han sido identificados este viernes en la playa del Trampolín y posteriormente detenidos. La situación ha aumentado la inquietud entre algunos vecinos de la zona. "Miedo de que vengas por detrás y nos puedan hacer algo. No te fías", relata uno de ellos.

Miles de personas continúan fuera de los campamentos

En la playa del Trampolín permanecen numerosos migrantes entre chabolas y mercadillos ante la falta de plazas suficientes en los dispositivos habilitados tras las últimas llegadas.

La ciudad continúa preparando nuevos espacios para aliviar esta situación. A escasos metros de la playa, en el antiguo campo de fútbol, se está acondicionando un asentamiento con capacidad para unas 540 mujeres procedentes del Tarajal.

También está prevista la ampliación del campamento de Loma Colmenar, donde podrán entrar otras 500 personas. En el dispositivo instalado en el puerto, el de mayor tamaño, se incorporará además una nueva carpa para aumentar su capacidad de acogida.

Mujeres y niños siguen durmiendo en el exterior

La falta de espacio también se hace visible en el centro de la Hípica. Allí todavía hay mujeres y niños durmiendo en el exterior y en tiendas de campaña.

Durante este viernes algunas personas han conseguido acceder al interior del dispositivo, aunque las plazas continúan siendo insuficientes para alojar a todos los que permanecen en la zona.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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