La Fiscalía Europea pregunta al juez Pedraz sobre el caso Leire por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas

La Fiscalía Europea ha preguntado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, si el PSOE pudo haber utilizado fondos europeos para financiar las cloacas. Así lo ha confirmado Antena 3 Noticias. Esta petición de información pone en el foco la financiación de la campaña del PSOE para las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en 2024.

La petición parte de una denuncia presentada por un particular. En un escrito fechado el pasado 7 de julio, el fiscal europeo delegado Luis Miguel Jiménez solicitó conocer si en la causa existen elementos relacionados con un posible uso irregular de fondos vinculados a la campaña del PSOE para las elecciones europeas de 2024.

Pedraz pide que la Fiscalía Europea se dirija al juzgado

La denuncia advertía de que, "según informes recientes", los fondos destinados a aquella campaña electoral "pueden haberse desviado de su propósito electoral declarado y en su lugar han sido utilizados para apoyar actividades asociadas a Leire Diez".

El denunciante pedía por ello a la Fiscalía Europea que "evalúe si estas alegaciones entran dentro de sus jurisdicción y, por tanto, si existen motivos razonables para investigar delitos que afecten a los intereses de la Unión".

La UCO trasladó el escrito al juez Pedraz, que este 23 de septiembre respondió que "ponga en conocimiento de la Fiscalía Europea que los hechos por los que interesa información están siendo conocidos e investigados por este órgano". El magistrado añadió que cualquier petición de información deberá dirigirse directamente a su juzgado y no a la Guardia Civil.

La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación del denominado 'caso Leire', que incluye una pieza separada sobre pagos presuntamente realizados por el PSOE a la exmilitante socialista.

Un pago de 18.125 euros a Crónica Libre

En paralelo, una testigo declaró ante la UCO sobre los pagos del PSOE a Crónica Libre, medio vinculado con Díez. Mónica Hurtado de Mendoza, directora de cuentas de Iki Grup, explicó que se asignaron inicialmente 14.980 euros para una campaña publicitaria con motivo de las elecciones europeas. La cantidad finalmente ejecutada fue de 14.980 euros netos, 18.125 euros con IVA.

Según consta en el informe de la UCO, la testigo consideró que esos servicios no eran necesarios ni estaban justificados "porque se trata de un medio pequeño con escaso impacto o incidencia en este tipo de campañas publicitarias". La investigación judicial ya había situado esos 18.125 euros entre los fondos que el PSOE habría hecho llegar al medio en el marco de la campaña de las europeas de 2024.

Otra testigo, la periodista Nuria Coronado, explicó que Leire Díez participó en las reuniones previas a la creación de Crónica Libre. Según su declaración, sus tareas estarían relacionadas "con escribir y buscar financiación", aunque creía que no llegó a publicar artículos y que su principal función fue aportar contactos para financiar el proyecto.

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