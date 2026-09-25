Ceuta, una crisis sin resolver: menores sin identificar, inseguridad en las calles y una frontera bajo presión, en el nuevo episodio de '3x3N'

A escasos días de que se cumplan dos meses de la entrada masiva de unos 72.000 migrantes en Ceuta, la crisis en la ciudad autónoma sigue sin resolverse. En el nuevo episodio de '3x3N' analizamos qué está pasando en la frontera, qué ocurre con los miles de menores que llegaron solos y por qué Marruecos vuelve a estar en el centro del debate tras sus elecciones.

El miércoles se celebraron las elecciones legislativas en Marruecos en las que ha ganado el Partido Autenticidad y Modernidad y, en las que el rey Mohamed Vi es el que tiene que elegir al próximo primer ministro del país. Susana Román, del Área de Internacional expone que "muchos creen que el elegido va a ser el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol".

Sin embargo, estos comicios han estado marcados por una abstención histórica, casi del 62%, lo "que no hace más que demostrar la desafección de la población, sobre todo de la generación Z, que ha protagonizado protestas exigiendo más inversión en educación y en sanidad", explica, a lo que añade que "este desencanto" se debe a que el rey lo decide todo: asuntos religiosos, interior, exteriores y defensa". Y este poder va acompañado de una fortuna.

"Tiene al menos 12 palacios, más de 1.000 sirvientes, una flota de unos 600 coches lujosos, varios aviones privados y un megayate"

Según Forbes, Mohamed VI es uno de los monarcas más ricos de África y del mundo, con unos 5.000 millones de dólares, gracias a un fondo de inversión privado que abarca prácticamente todo: "Tiene al menos 12 palacios, más de 1.000 sirvientes, una flota de unos 600 coches lujosos, varios aviones privados y un megayate que solo él cuesta unos 90 millones de dólares".

Una riqueza de la que también se benefician "algunas amistades poco recomendables", como los hermanos Aseitar, boxeadores y luchadores de artes marciales mixtas de origen marroquí que acompañan al Rey en fiestas y vacaciones, pese a sus 63 años y un delicado estado de salud que es "secreto de Estado".

Sin cifras de los menores

Por otro lado, mientras la Audiencia Nacional estudia la posible implicación de Marruecos en el asalto del 30 y 31 de julio, una de las grandes preocupaciones es el futuro de los menores. Edu Siles, del Área de Sociedad, lo deja claro: "Dos meses después seguimos sin saber cuántos menores hay en Ceuta. Es un misterio". La ministra de Infancia Sira Rego hablaba esta semana de 2.300 menores filiados, es decir, que están registrados, se tiene cierta información y hay un registro. Pero Siles pone en manifiesto que "hay menores que pueden estar viviendo en la calle que todavía no han sido filiados".

Sin embargo, sobre el futuro de estos menores el Gobierno plantea dos opciones: que se queden en España o favorecer esa reunificación familiar. Aunque para que esto último se necesita "información de Marruecos", subraya Siles, que explica que "no es que España quiera simplemente información porque sí. Es que hay un acuerdo firmado en marzo de 2007, en el que Marruecos se compromete a colaborar con España para esa reunificación familiar".

"Marruecos tiene que favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias

Por lo que insiste en que "para que nos den información no puedes soltar a un niño en la frontera de Ceuta y decirle que se busque la vida. Hay que verlo siempre por el interés superior del menor". Para ello "necesitamos saber en qué condiciones va a estar, en qué familia va a estar". El acuerdo sostiene que "Marruecos tiene que favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias, que las autoridades marroquíes van a proceder a la identificación del menor y de su familia, van a expedir documentación que demuestre su nacionalidad en tres meses, van a colaborar".

No obstante, advierte que "eso es papel mojado", ya que "en agosto hablábamos con la fiscal general de Ceuta y lo que nos decía es que Marruecos nunca ha colaborado con España para esta reunificación familiar. Quizá esta es la primera vez y una oportunidad", concluye Siles.

Inseguridad en las calles

Pero mientras se intenta solucionar la situación de los menores, en la ciudad autónoma existe otro problema: la seguridad en las calles. y "a pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostenga que la seguridad es algo subjetivo, la realidad es que hay datos oficiales que demuestran que ha ido a más", señala Lucía Piñar, del Área Nacional.

Expone que respecto al año pasado las infracciones han aumentado un 60%, mientras que los delitos sexuales se han disparado un 400%. La prioridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es velar por esa seguridad, pero, según denuncian sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, "faltan efectivos y medios", poniendo el foco en las condiciones en las que descansas: "En colchones viejos y en condiciones que son indignas".

En Ceuta hay unos 3.000 militares desplegados, haciendo labores en supermercados, gasolineras e incluso en la frontera, pero según hemos podido saber en Antena 3 Noticias, "ellos sí consideran que podrían tener un papel más relevante. Lo que pasa es que no es decisión suya, es una decisión política", apunta Piñar