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Caso Plus Ultra

El juez deja en libertad con cautelares al prestamista de Plus Ultra que guardaba lingotes de oro

El holandés reconoció ante el fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades, y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.

Audiencia Nacional

Audiencia Nacional EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Este viernes, el juez que investiga el caso Plus Ultra interroga al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, detenido en Alemania tras estar en busca y captura por los préstamos que concedió a la aerolínea y por el hallazgo de dos lingotes de oro, relojes de lujo y joyas en el registro de su domicilio en Mallorca.

Tras el interrogatorio, el juez ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares al financiero holandés. Este financiero ha sido conducido a la Audiencia Nacional desde la prisión de Soto del Real, donde ha pasado la noche por decisión del juez José Luis Calama.

El investigado ha decidido guardar silencio ante el juez al argumentar que no ha podido leer la causa judicial, si bien se ha ofrecido a declarar en unos días.

Una vez le tome declaración, el juez tiene previsto celebrar una vistilla de medidas cautelares, en la que estudiará si le mantiene en prisión provisional o le deja en libertad.

Dos lingotes de oro, relojes y joyas

El investigado guardaba dos lingotes de oro, 12 relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de la comisión rogatoria de Suiza.

En el sumario del caso se detalla que presuntamente gestionaba junto con Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra.

El holandés reconoció ante el fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas. En concreto, figura una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros.

De acuerdo a las investigaciones que se han llevado a cabo, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.

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