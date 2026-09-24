Zapatero
Zapatero intenta apartar a la joyería Yanes tras valorar en dos millones de euros las joyas halladas en su despacho
La defensa del expresidente cuestiona la imparcialidad de la empresa elegida por el juez Calama después de que su director general se pronunciara públicamente sobre el valor de las piezas.
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José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que aparte a la joyería Yanes de la segunda tasación de las joyas incautadas en su despacho. La defensa del expresidente considera que existe una aparente "falta de imparcialidad" después de que el director general de la firma, Juan Yanes, estimara públicamente que la colección podría alcanzar los dos millones de euros.
La petición llega después de que el magistrado encargara una nueva valoración de las piezas, tasadas inicialmente por Ansorena en 1,3 millones de euros, dentro de la investigación abierta contra Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando.
La defensa cuestiona la imparcialidad de Yanes
El abogado del expresidente sostiene que las declaraciones televisivas de Juan Yanes pueden condicionar el resultado de la nueva tasación. El director general había asegurado que las joyas tenían un "valor incalculable" y que podían valer "cerca de dos millones" de euros.
Para la defensa, los profesionales que finalmente elaboren el informe difícilmente podrán desvincularse de la valoración realizada por el responsable de la empresa. Por ello, sostiene que la joyería "tiene un interés claro en que el valor conjunto de las joyas se acerque a los dos millones de euros".
El escrito solicita "que se deje sin efecto la designación efectuada" al considerar que existe "una aparente falta de imparcialidad y objetividad del perito".
Calama reclama documentación sobre el origen de las joyas
El juez había encargado a Yanes un informe para determinar la procedencia geográfica de las piezas, identificar los metales preciosos, establecer su antigüedad y calcular tanto su valor individual como el del conjunto.
Además, concedió a Zapatero un plazo de tres días para aportar "toda la documentación que tenga en su poder" sobre el origen de la colección.
Zapatero sostiene que fueron un regalo del rey saudí
El expresidente ha explicado al magistrado que recibió tres juegos de joyería como un "obsequio" de la Casa Real de Arabia Saudí en junio de 2007, durante la visita oficial a Madrid del entonces monarca Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud.
Según su versión, las piezas, que contienen rubíes, esmeraldas y zafiros, le fueron entregadas en su residencia familiar del Palacio de la Moncloa. Zapatero sostiene que "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca.
También asegura que las joyas permanecieron guardadas junto a otras pertenencias familiares y regalos de amigos, "sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".
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