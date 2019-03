La madre de Noelia Pérez: "Tenía un golpe en la mandíbula y una herida en el labio"

Ha pasado más de un año del fallecimiento de Noelia Pérez en la costa malagueña y muchas incógnitas siguen rodeando su muerte. Su acompañante no pudo explicar las extrañas circunstancias de la muerte de la chica, que falleció sola en alta mar en el municipio malagueño de Benalmádena.

Noelia Pérez participaba en el verano de 2009 en una excursión en un velero y cuatro motos de agua. Ella viajaba en una de esas motos acompañada de un chico. Se alejaron del barco y horas después su acompañante, Francisco Javier Cabrera, fue rescatado por un carguero.

En las diligencias no aparece el informe ocular del forense

Lo que posteriormente contó Cabrera es que Noelia y él se cayeron de la moto y no pudieron volver a subir. Entonces, ambos nadaron hacia la costa y en un momento dado perdió de vista a la chica. La joven apareció muerta dos días después, a 85 kilómetros del lugar donde ocurrió el naufragio, en las costas limítrofes con la provincia de Granada.

Mari Carmen, madre de Noelia, vió el cadáver de su hija y explica que Noelia "tenía un golpe en la mandíbula, que estaba morado, la nariz torcida, y una herida en el labio". Sin embargo, en las diligencias no aparece el informe técnico ocular que realizó la Guardia Civil, junto con el médico forense, sobre el cuerpo de Noelia.

Son muchos los datos que a la familia no le cuadran. Demasiadas preguntas sin respuesta e incluso supuestas declaraciones que ahora no aparecen. ¿Qué le paso realmente a Noelia? ¿Por qué más de un año después del suceso su familia no conoce tan siquiera la hora exacta de su muerte?