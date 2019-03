Un juez de Figueres abre dos investigaciones por los incendios del Empordá

El juzgado de instrucción número 6 de Figueres (Girona) ha abierto sendas diligencias para investigar los incendios que se declararon el domingo en La Jonquera y Portbou, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.



El juez ha abierto dos investigaciones separadas por los dos incendios y en ellas se incluyen la muerte de los fallecidos.



En las diligencias por el incendio de Portbou, que ya está controlado tras quemar unas 50 hectáreas, el juez incluye la muerte del hombre francés y su hija de 15 años, que perdieron la vida al precipitarse por un acantilado cuando huían de las llamas.



En la investigación del incendio de La Jonquera, que sigue activo tras quemar unas 14.000 hectáreas, el juez incluye las diligencias por la muerte de un hombre, también francés, que fue encontrado el domingo con quemaduras en el 80% de su cuerpo y que falleció ayer. Otra persona falleció a causa de un infarto de miocardio al ver el fuego cerca de su casa, pero el juez no lo considera una muerte directamente relacionada con los incendios, por lo que no la ha incluido en sus diligencias.



Por su parte, el conseller de Interior, Felip Puig, ha pedido a los ciudadanos que fotografíen con sus teléfonos móviles a las personas que tiran colillas por las ventanas de sus vehículos y las envíen a la Policía, para denunciar una imprudencia que puede ser la causa de un incendio como el que aún avanza en l'Alt Empordà.



"Me parece que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que las fotos que podemos hacer con nuestro móvil sirvan para enviar a la policía la matrícula de un coche que se ha visto que ha tirado una colilla", ha dicho Puig en el centro de control de Figueres (Girona).



"No quiero convertir el país en un estado policial, lo que sí que quiero recordar es que una actuación como ésta puede dar lugar a más de 13.000 hectáreas quemadas, dos personas muertas, muchos millones de euros de afectación y un impacto que tardaremos muchos años en corregir y rectificar" ha explicado Puig en referencia al incendio de la Jonquera, que todavía sigue activo.



Tanto el incendio de la Jonquera como el incendio de Portbou fueron, al parecer, provocados por colillas lanzadas desde vehículos; una actitud "irresponsable" que el conseller espera que pueda corregirse con el apoyo y las denuncias de los ciudadanos.