Detenida una vecina de Carballo acusada de provocar 11 incendios forestales

Una vecina del municipio coruñés de Carballo ha sido detenida por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), en colaboración con otras unidades de la Guardia Civil, como presunta autora de once delitos de incendio forestal en la fase de explotación de la operación Monte Fumeiro.

La operación se inició a raíz del incendio ocurrido el pasado día 10 de julio en la parroquia de Entrecruces, en Carballo. A ese incendio le siguieron, entre el 31 de julio y el 19 de agosto, los otros diez focos por los que fue arrestada.

Los fuegos fueron de escasa entidad debido a la rápida intervención de los servicios de extinción, y obligaron a una vigilancia permanente en la zona, lo que supuso detraer efectivos de otros lugares en plena ola de incendios en Galicia.

Tras una ardua labor de investigación, los agentes lograron identificar a la presunta autora, que fue detenida por once delitos de incendio forestal y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo.

Detenido por provocar el incendio de Oímbra (Ourense)

El pasado 15 de agosto, La Guardia Civil detuvo a un vecino de A Gudiña (Ourense) como presunto autor responsable del incendio forestal de Oímbra que hospitalizó a tres brigadistas con pronóstico grave.

Según informó el Instituto Armado, el detenido, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor, en una jornada en la que estaba activo el nivel de riesgo extremo de incendio. Fue imputado por dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres delitos de lesiones graves.

El incendio sorprendió a tres brigadistas mientras trabajaban en la zona, obligándoles a refugiarse ante la intensidad del fuego. Fueron rescatados minutos después por sus compañeros y trasladados a la Unidad de Quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC)

El detenido ha sido condenado a prisión provisional comunicada y sin fianza por su grave imprudencia, que ha dejado más de 11.000 hectáreas calcinadas.

Penas por el delito de incendio forestal

Los incendios forestales tienen un gran impacto en el medio ambiente, y la legislación española es muy clara en cuanto a las multas y penas de prisión para las personas que provoquen incendios, dependiendo de la intencionalidad y la gravedad.

El Código Penal Español establece diferentes sanciones según la gravedad del incendio:

Un incendio provocado que ponga en peligro vidas humanas puede conllevar de 10 a 20 años de prisión.

Si una persona provoca un incendio en montes o masas forestales sin que llegue a propagarse y sin riesgo para las personas, se castiga con uno a cinco años de cárcel y multas de 12 a 18 meses.

y Si el incendio alcanza una especial gravedad, por afectar a grandes superficies, espacios protegidos o causar graves daños ambientales, las penas aumentan a tres a seis años de prisión.

Los incendios no intencionados que no se propaguen se sancionan con seis meses a un año de cárcel.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

La Guardia Civil hace un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia sobre la gravedad de los incendios forestales y sus consecuencias destructivas. Estos siniestros no solo arrasan con el entorno natural, sino que también representan un serio peligro para la vida y los bienes de las personas.

Se insiste en la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana. Ante cualquier conducta sospechosa o información relacionada con un incendio, se puede contactar con la Guardia Civil llamando al 062 o utilizando cualquiera de los canales habilitados para denuncias.

