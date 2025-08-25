VÍDEO: Llega una patera a una playa nudista de Vera (Almería) repleta de turistas

En España, siguen desembarcando pateras en Canarias, en Baleares, y también en la costa de Almería. La patera que pueden ver en las imágenes llegó a la playa nudista de Vera con 40 personas a bordo. La playa estaba llena de turistas, que ofrecieron a los migrantes agua y comida.

Tal y como afirman desde Europa Press, alrededor de 400 migrantes en situación irregular han llegado a las costas españolas desde el pasado viernes 22 de agosto, siendo Gran Canaria, Baleares y Almería los principales destinos de los cayucos.

Desde el viernes, el Salvamento Marítimo rescató a 236 personas migrantes en un cayuco en Gran Canaria y 140 en diferentes costas de Almería. En Baleares, el dispositivo de búsqueda de los 12 migrantes desaparecidos en el naufragio de una patera en Cabrera y los 3 en el de una embarcación al sur de Mallorca ha sido suspendido.

