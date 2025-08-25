Incredulidad y dolor en el mundo del cine tras la muerte de Verónica Echegui: "Es que no nos lo creemos"

La muerte de la actriz Verónica Echegui a los 42 años ha golpeado fuertemente al panorama cultural y cinematográfico de España. Echegui llevaba ingresada desde finales de julio en el Hospital 12 de Octubre por una enfermedad que arrastraba desde hace tiempo.

Tenía 42 años

La intérprete se hizo conocida por su papel en la película 'Yo soy la Juani' (2006) y ya en 2022 ganó un premio Goya al mejor cortometraje de ficción por 'Tótem Loba'. Su inesperada muerte ha provocado una ola de reacciones y mensajes de condolencias en redes sociales de compañeros de profesión y conocidos de este país.

Pedro Sánchez, Antonio Banderas, Carlos Latre...

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos", y también otros ilustres actores como Antonio Banderas y Miguel Ángel Muñoz: "Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui. Mi pésame a su familia, amigos", "Me impactó mucho tu trabajo en 'Yo soy la Juani' y te admiraba mucho. Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Que triste día hoy. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos. DEP", decían respectivamente.

También Maribel Verdú, ganadora de dos Premios Goya: "Joder Tana... Tus visitas a la gira de los Kennedy las recordaré siempre. Llegabas con tu alegría, tu locura, tu energía, tu humor... Qué pena. Qué pronto", decía la actriz en redes sociales. A las condolencias se han sumado otros actores y humoristas como Carlos Latre, Pablo Alborán, Carolina Bang, Canco Rodríguez, Ginés García Millán o Andrea Duro.

Al Tanatorio de la Paz (Alcobendas) han acudido, entre otros, el actor Paco León, que ha atendido a los medios visiblemente afectado: "Es que no nos lo creemos", dijo el actor, que llegó a trabajar con Echegui en 'La Casa de las Flores' (2019).

Carrera y otros nominaciones

Por otra parte y en cuanto a su carrera, su debut en 'Yo soy la Juani' le valió una nominación al Goya como mejor actriz revelación. Posteriormente, volvió a ser candidata al galardón en otras ocasiones gracias a sus interpretaciones en 'El patio de mi cárcel' (2008), de Belén Macías y por 'Katmandú, un espejo en el cielo' (2011), de Icíar Bollaín, por la que la actriz madrileña sí obtuvo el premio Gaudí. Además, su papel en 'Explota, explota' (2020) le valió una cuarta nominación, esta vez como actriz de reparto

