Noticias de hoy, lunes 25 de agosto de 2025

La evolución de los incendios en España, la propuesta para combatir los incendios del PP y la muerte de la actriz Verónica Echegui, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 25 de agosto.

Incendios en el norte y el este

Los incendios forestales siguen afectando a varias zonas de la península. Aunque en algunas áreas del noroeste, especialmente en Galicia, se han estabilizado algunos focos, otros continúan avanzando y obligando a desalojar pueblos enteros. León y Ourense permanecen en alerta por fuegos activos que arrasan a su paso. En Extremadura y Asturias la situación parece más controlada, con los incendios ya perimetrados. La Aemet advierte de riesgo "extremo" en buena parte del norte y del este del país.

Plan contra incendios del PP

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un paquete de 50 medidas para hacer frente a la crisis de los incendios. Entre ellas, ha destacado la creación de un registro nacional de pirómanos que obligaría a los detenidos por provocar fuegos a portar pulseras telemáticas. Según ha explicado, el plan (que incluye también ayudas a afectados, reconstrucción de pueblos y recuperación de empleo) será remitido a las Cortes con la intención de que sea analizado con "rigor y proporcionalidad".

Fallece Verónica Echegui

La actriz Verónica Echegui ha muerto a los 42 años en Madrid a causa de un cáncer, según confirmaba la Unión de Actores y Actrices. La intérprete llevaba ingresada desde finales de julio en el Hospital 12 de Octubre. Su capilla ardiente se encuentra en el Tanatorio de la Paz, en Alcobendas. Conocida por su debut en Yo soy la Juani (2006), que le valió una nominación al Goya, Echegui desarrolló una carrera de casi dos décadas en el cine español. En 2022 fue reconocida con el Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba.

