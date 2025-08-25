Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, lunes 25 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 25 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La evolución de los incendios en España, la propuesta para combatir los incendios del PP y la muerte de la actriz Verónica Echegui, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 25 de agosto.

Incendios en el norte y el este

Los incendios forestales siguen afectando a varias zonas de la península. Aunque en algunas áreas del noroeste, especialmente en Galicia, se han estabilizado algunos focos, otros continúan avanzando y obligando a desalojar pueblos enteros. León y Ourense permanecen en alerta por fuegos activos que arrasan a su paso. En Extremadura y Asturias la situación parece más controlada, con los incendios ya perimetrados. La Aemet advierte de riesgo "extremo" en buena parte del norte y del este del país.

Plan contra incendios del PP

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un paquete de 50 medidas para hacer frente a la crisis de los incendios. Entre ellas, ha destacado la creación de un registro nacional de pirómanos que obligaría a los detenidos por provocar fuegos a portar pulseras telemáticas. Según ha explicado, el plan (que incluye también ayudas a afectados, reconstrucción de pueblos y recuperación de empleo) será remitido a las Cortes con la intención de que sea analizado con "rigor y proporcionalidad".

Fallece Verónica Echegui

La actriz Verónica Echegui ha muerto a los 42 años en Madrid a causa de un cáncer, según confirmaba la Unión de Actores y Actrices. La intérprete llevaba ingresada desde finales de julio en el Hospital 12 de Octubre. Su capilla ardiente se encuentra en el Tanatorio de la Paz, en Alcobendas. Conocida por su debut en Yo soy la Juani (2006), que le valió una nominación al Goya, Echegui desarrolló una carrera de casi dos décadas en el cine español. En 2022 fue reconocida con el Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba.

Vive en una tienda de campaña junto a su hijo discapacitado por no poder pagar un alquiler en Tenerife: "No lo soporto más"

Vista del incendio que permanece activo este domingo en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Última hora de los incendios en España: detienen a un hombre como presunto autor del fuego en Molinaseca (León)

Vive en una tienda de campaña junto a su hijo discapacitado por no poder pagar un alquiler en Tenerife: "No lo soporto más"

Llegada de patera a Vera (Almería)

VÍDEO: Llega una patera a una playa nudista de Vera (Almería) repleta de turistas

Imagen de archivo de galletas en una fábrica
Alerta alimentaria

Alerta alimentaria: Retiran unas famosas galletas del mercado por la presencia de partículas de metal

Sara pide ayuda para recaudar 10.000 euros
Reto Crowdfounding

Sara, una joven con movilidad reducida, necesita 10.000 euros para costearse un perro de asistencia: "No quiero depender de nadie”

Policía Nacional, imagen de archivo
Drogas

A prisión una mujer por dejar a su hija con dos drogadictos durante cuatro días

Los hechos se conocieron cuando los familiares de la víctima la localizaron en la calle acompañada de dos drogodependientes.

Verónica Echegui en una imagen de archivo
Actriz

Incredulidad y dolor en el mundo del cine tras la muerte de Verónica Echegui: "Es que no nos lo creemos"

Desde estrellas del cine hasta políticos han lamentado el inesperado fallecimiento de la actriz, ganadora de los Goya en 2022.

Imagen del alcalde de Noblejas en una de sus declaraciones

El alcalde de Noblejas (Toledo) decide "poner fin a la huelga de hambre" que empezó hace una semana

Cartel de las fiestas de Sants, en Barcelona

Unas pregoneras reivindicativas y críticas con el Ayuntamiento dan el pistoletazo de salida a las fiestas de Sants, en Barcelona

