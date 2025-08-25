Imágenes impactantes: Un incendio de Lugo provoca un violento tornado de fuego

Son unas de las imágenes más impactantes que están dejando los incendios en España. Esta tarde en un fuego de la provincia de Lugo, los efectivos y voluntarios que se encontraban luchando contra las llamas se sorprendían con el fenómeno natural que estaban presenciando.

Y es que, debido a las condiciones climáticas del momento, como el viento junto con una virulencia de las llamas, el incendio ha provocado un gran tornado de fuego que ha sorprendido a los presentes. No obstante, se trata de una de las consecuencias de los denominados incendios de cuarta generación, en los que los fuegos se convierten en catástrofes extremas con gran virulencia y violencia.

El tornado ha acabado disipándose, aunque el miedo de los presentes sigue con ellos puesto que las llamas siguen avanzando en la provincia y amenaza las masas forestales y los pueblos de la zona. El incendio cuanta con un nivel 2 de peligrosidad.

