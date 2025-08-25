Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Drogas

A prisión una mujer por dejar a su hija con dos drogadictos durante cuatro días

Los hechos se conocieron cuando los familiares de la víctima la localizaron en la calle acompañada de dos drogodependientes.

Polic&iacute;a Nacional, imagen de archivo

Policía Nacional, imagen de archivoEuropa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra a una mujer como presunta autora de un delito de abandono de menores. Supuestamente, esta mujer dejó a su hija al cuidado de dos drogodependientes durante cuatro días. En concreto, es por este hecho por lo que ha ingresado en prisión.

Esta situación se conoció cuando varios familiares de la menor localizaron a la pequeña en la vía pública en compañía de los drogodependientes. Fue en este momento cuando se alertó a los agentes, tal y como ha informado la Policía Nacional.

Cuando llegaron al lugar de los hechos, los agentes priorizaron el estado en el que se encontraba la niña y su seguridad en todo momento. Tras ello, pudieron averiguar que la madre de la víctima la había dejado al cuidado de estas dos personas y había estado desaparecida durante cuatro días, según la Policía Nacional.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda que finalizó con la localización y detención de la mujer. Al inmediato, fue puesta a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de abandono de menores y decretaron su ingreso en prisión.

Prisión para los padres de una niña que ingirió cocaína

Hace años, la Fiscalía de Elche condenó a dos padres por un supuesto delito de abandono de menores y otro de lesiones imprudente.

La pareja y sus dos hijos vivían en casa de los padres de uno de los miembros de la pareja. Tal y como relató el fiscal, en esa casa se drogaban "sin mostrar cuidado alguno con los restos de las drogas ni los útiles relacionados con ellas, de tal forma que los dejaban descuidadamente en diversas partes de la estancia sin prestar atención en si podían ser alcanzados por la menor".

En un momento dado, la pequeña se intoxicó. Según el fiscal, la niña de cuatro años "alcanzó e ingirió una cantidad indeterminada de cocaína". Como consecuencia sufrió una intoxicación severa que la dejó inconsciente. Al no responder a los estímulos, los padres llamaron a la ambulancia. No obstante, tuvo que ser ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

En paralelo a este hecho, la Policía detuvo a la pareja y los condujo a la vivienda para practicar un registro. En el interior del hogar, los agentes encontraron cuatro papelinas de cocaína vacías.

Unos padres daban cocaína a su hija y ahora se enfrentan a siete años de prisión

La Fiscalía de Madrid solicitó siete años y seis meses de prisión para los padres de una niña de 19 meses. Estos padres suministraron una gran cantidad de cocaína a la niña, que la provocó una intoxicación.

Según la Fiscalía, la pareja se puso de acuerdo para facilitar sustancias estupefacientes a su hija de 19 meses de edad "con ánimo de menoscabar su integridad física". Esto le produjo una intoxicación "plena" por cocaína y tuvo que ser ingresada en el Hospital 12 de Octubre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Incredulidad y dolor en el mundo del cine tras la muerte de Verónica Echegui: "Es que no nos lo creemos"

Verónica Echegui en una imagen de archivo

Publicidad

Sociedad

Vista del incendio que permanece activo este domingo en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Última hora de los incendios en España: detienen a un hombre como presunto autor del fuego en Molinaseca (León)

Vive en una tienda de campaña junto a su hijo discapacitado por no poder pagar un alquiler en el sur de Tenerife

Vive en una tienda de campaña junto a su hijo discapacitado por no poder pagar un alquiler en Tenerife: "No lo soporto más"

Llegada de patera a Vera (Almería)

VÍDEO: Llega una patera a una playa nudista de Vera (Almería) repleta de turistas

Imagen de archivo de galletas en una fábrica
Alerta alimentaria

Alerta alimentaria: Retiran unas famosas galletas del mercado por la presencia de partículas de metal

Sara pide ayuda para recaudar 10.000 euros
Reto Crowdfounding

Sara, una joven con movilidad reducida, necesita 10.000 euros para costearse un perro de asistencia: "No quiero depender de nadie”

Policía Nacional, imagen de archivo
Drogas

A prisión una mujer por dejar a su hija con dos drogadictos durante cuatro días

Los hechos se conocieron cuando los familiares de la víctima la localizaron en la calle acompañada de dos drogodependientes.

Verónica Echegui en una imagen de archivo
Actriz

Incredulidad y dolor en el mundo del cine tras la muerte de Verónica Echegui: "Es que no nos lo creemos"

Desde estrellas del cine hasta políticos han lamentado el inesperado fallecimiento de la actriz, ganadora de los Goya en 2022.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 25 de agosto de 2025

Imagen del alcalde de Noblejas en una de sus declaraciones

El alcalde de Noblejas (Toledo) decide "poner fin a la huelga de hambre" que empezó hace una semana

Cartel de las fiestas de Sants, en Barcelona

Unas pregoneras reivindicativas y críticas con el Ayuntamiento dan el pistoletazo de salida a las fiestas de Sants, en Barcelona

Publicidad