A prisión una mujer por dejar a su hija con dos drogadictos durante cuatro días

La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra a una mujer como presunta autora de un delito de abandono de menores. Supuestamente, esta mujer dejó a su hija al cuidado de dos drogodependientes durante cuatro días. En concreto, es por este hecho por lo que ha ingresado en prisión.

Esta situación se conoció cuando varios familiares de la menor localizaron a la pequeña en la vía pública en compañía de los drogodependientes. Fue en este momento cuando se alertó a los agentes, tal y como ha informado la Policía Nacional.

Cuando llegaron al lugar de los hechos, los agentes priorizaron el estado en el que se encontraba la niña y su seguridad en todo momento. Tras ello, pudieron averiguar que la madre de la víctima la había dejado al cuidado de estas dos personas y había estado desaparecida durante cuatro días, según la Policía Nacional.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda que finalizó con la localización y detención de la mujer. Al inmediato, fue puesta a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de abandono de menores y decretaron su ingreso en prisión.

Prisión para los padres de una niña que ingirió cocaína

Hace años, la Fiscalía de Elche condenó a dos padres por un supuesto delito de abandono de menores y otro de lesiones imprudente.

La pareja y sus dos hijos vivían en casa de los padres de uno de los miembros de la pareja. Tal y como relató el fiscal, en esa casa se drogaban "sin mostrar cuidado alguno con los restos de las drogas ni los útiles relacionados con ellas, de tal forma que los dejaban descuidadamente en diversas partes de la estancia sin prestar atención en si podían ser alcanzados por la menor".

En un momento dado, la pequeña se intoxicó. Según el fiscal, la niña de cuatro años "alcanzó e ingirió una cantidad indeterminada de cocaína". Como consecuencia sufrió una intoxicación severa que la dejó inconsciente. Al no responder a los estímulos, los padres llamaron a la ambulancia. No obstante, tuvo que ser ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

En paralelo a este hecho, la Policía detuvo a la pareja y los condujo a la vivienda para practicar un registro. En el interior del hogar, los agentes encontraron cuatro papelinas de cocaína vacías.

Unos padres daban cocaína a su hija y ahora se enfrentan a siete años de prisión

La Fiscalía de Madrid solicitó siete años y seis meses de prisión para los padres de una niña de 19 meses. Estos padres suministraron una gran cantidad de cocaína a la niña, que la provocó una intoxicación.

Según la Fiscalía, la pareja se puso de acuerdo para facilitar sustancias estupefacientes a su hija de 19 meses de edad "con ánimo de menoscabar su integridad física". Esto le produjo una intoxicación "plena" por cocaína y tuvo que ser ingresada en el Hospital 12 de Octubre.

