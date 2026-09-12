Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas dice que Moncloa le pidió "que no llamara más" porque se estaba poniendo "muy pesado"

Han pasado 43 días desde el inicio de la crisis migratoria y este viernes se producía la primera dimisión. Gonzalo Sanz, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, dejaba su cargo tras conocerse los informes sobre el asalto y las comunicaciones que mantuvo con el CNI el día anterior a la entrada masiva.

Sanz sostiene que trasladó al delegado del Gobierno las advertencias recibidas del CNI el 29 de julio. Sin embargo, el delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, niega haber conocido tanto el contenido de los mensajes como la existencia de la llamada y descarta dimitir.

Vivas confiesa que Moncloa le pidió que no "llamara más"

Por otro lado, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas aseguraba que el Gobierno Central le quitó importancia a las advertencias trasladadas por Ceuta sobre la creciente presión migratoria los días previos. Además, confesaba que desde Moncloa le llegaron a pedir que dejara de llamar, porque se estaba poniendo "pesado".

Vivas situaba uno de esos avisos el 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva. Según explicaba, durante una reunión en la Delegación del Gobierno reclamó "activar la emergencia nacional y el mando único", una petición ante la que, asegura, encontraba rechazo. "Cuando yo hablaba de emergencia nacional en esa reunión, siempre me ponían mala cara", afirmaba.

Ese mismo día intentó hablar directamente con Pedro Sánchez, aunque reconocía que "no fue atendido" y que el contacto terminó canalizándose a través de la Jefatura de Gabinete de Presidencia. Según su relato, desde Moncloa le trasladaron entonces: "No pasa nada, esto es una tormenta de verano, está todo controlado. Marruecos colabora y, por tanto, aquí no hay ningún problema".