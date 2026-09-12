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CRISIS MIGRATORIA

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas dice que Moncloa le pidió "que no llamara más" porque se estaba poniendo "muy pesado"

Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria de Ceuta.

Imagen de archivo de algunos migrantes en la playa El Trampolín

Imagen de archivo de algunos migrantes en la playa El Trampolín EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Han pasado 43 días desde el inicio de la crisis migratoria y este viernes se producía la primera dimisión. Gonzalo Sanz, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, dejaba su cargo tras conocerse los informes sobre el asalto y las comunicaciones que mantuvo con el CNI el día anterior a la entrada masiva.

Sanz sostiene que trasladó al delegado del Gobierno las advertencias recibidas del CNI el 29 de julio. Sin embargo, el delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, niega haber conocido tanto el contenido de los mensajes como la existencia de la llamada y descarta dimitir.

Vivas confiesa que Moncloa le pidió que no "llamara más"

Por otro lado, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas aseguraba que el Gobierno Central le quitó importancia a las advertencias trasladadas por Ceuta sobre la creciente presión migratoria los días previos. Además, confesaba que desde Moncloa le llegaron a pedir que dejara de llamar, porque se estaba poniendo "pesado".

Vivas situaba uno de esos avisos el 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva. Según explicaba, durante una reunión en la Delegación del Gobierno reclamó "activar la emergencia nacional y el mando único", una petición ante la que, asegura, encontraba rechazo. "Cuando yo hablaba de emergencia nacional en esa reunión, siempre me ponían mala cara", afirmaba.

Ese mismo día intentó hablar directamente con Pedro Sánchez, aunque reconocía que "no fue atendido" y que el contacto terminó canalizándose a través de la Jefatura de Gabinete de Presidencia. Según su relato, desde Moncloa le trasladaron entonces: "No pasa nada, esto es una tormenta de verano, está todo controlado. Marruecos colabora y, por tanto, aquí no hay ningún problema".

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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Bruselas no concreta medidas contra Marruecos

Vivas también hizo balance este viernes de su reciente viaje a Bruselas. El presidente de Ceuta admitía que no consiguió un compromiso de las instituciones europeas para imponer sanciones o adoptar medidas contra Marruecos por la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, aunque confía en que "haya una respuesta".

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Más de 30 procedimientos por agresiones sexuales

La Fiscalía General del Estado informaba este viernes de que permanecen abiertos más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes desde la entrada masiva de finales de julio. La institución advertía de que "en el 40% de los casos las víctimas han sido menores no acompañadas".

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: A esto se debe la dimisión de Gonzalo Sanz

Este viernes, el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, presentaba su dimisión tras la publicación de los informes del asalto. La renuncia llegaba después de conocerse que Sanz recibió mensajes del CNI, y mantuvo una conversación de 11 minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de los acontecimientos del pasado 30 de julio.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas confiesa que Moncloa le pidió "que no llamara más"

Este viernes, Juan Jesús Vivas aseguraba que el Gobierno Central le quitó importancia a las advertencias trasladadas por Ceuta sobre la creciente presión migratoria los días previos, y confesaba que desde Moncloa le llegaron a pedir que dejara de llamar, porque se estaba poniendo "pesado".

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo

Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria de Ceuta.

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