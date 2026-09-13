Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

CRISIS MIGRATORIA

Feijóo acusa a Marruecos de facilitar la crisis de Ceuta y critica la gestión del Gobierno

El líder popular ha reclamado una mayor participación de la Unión Europea en la protección de Ceuta y Melilla, y ha pedido "europeizar el conflicto".

Alberto Núñez Feijóo en la Romería del PP: "Zapatero es la joya de la corona de Sánchez"

Feijóo acusa a Marruecos de facilitar la crisis de Ceuta y critica la gestión del Gobierno | Antena3.com

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis migratoria registrada en Ceuta. En una entrevista concedida a El Mundo, el líder de la oposición ha asegurado que lo ocurrido en la ciudad autónoma puede convertirse en el "epitafio" de la etapa política de Sánchez.

Feijóo ha señalado directamente a Marruecos como responsable de la entrada masiva de personas en Ceuta. Según sostiene, las autoridades marroquíes conocían los desplazamientos y permitieron que se produjeran, bien de manera deliberada o por falta de actuación. A su juicio, mientras no se produzca el retorno de quienes cruzaron la frontera, la situación supone "una amenaza que continúa abierta".

"Por acción o por omisión, Marruecos facilitó la vulneración de nuestra frontera y la vulneración de nuestra integridad territorial", ha apuntado.

El dirigente popular también ha cuestionado la respuesta del Ejecutivo español y ha defendido que, si él hubiera "ocupado la Presidencia del Gobierno" durante la crisis, habría "permanecido en Ceuta el tiempo" necesario para dirigir personalmente la situación, y habría reclamado a Marruecos un mayor control de su frontera.

Asimismo, ha planteado la posibilidad de recurrir al artículo 8 de la Constitución, que establece el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de España.

Feijóo respalda a Felipe VI

El presidente del PP ha respaldado además el papel de Felipe VI durante la crisis, y ha criticado lo que considera una infrautilización de la figura del jefe del Estado. Feijóo ha defendido incluso que el Rey visite Ceuta, y ha propuesto una mayor implicación de la Casa Real y de las instituciones europeas: "Si fuera presidente no lo apartaría jamás ni lo pondría en un lugar secundario", ha afirmado.

Uno de los asuntos que más controversia ha generado son los menores migrantes llegados a la ciudad. Feijóo ha rechazado que las comunidades gobernadas por el PP "acepten su traslado a la Península", y ha defendido que deben regresar con "sus familias".

"Europeizar el conflicto"

Por último, el líder popular ha reclamado una mayor participación de la Unión Europea en la protección de Ceuta y Melilla, al considerar que la situación afecta a las fronteras exteriores del conjunto de la Unión, y ha pedido "europeizar" el conflicto.

Cataluña celebra su Diada con un ambiente tenso entre los independentistas por las expectativas que las encuestas dan a Aliança Catalana

Manifestantes en Barcelona con motivo de la Diada

Publicidad

España

Alberto Núñez Feijóo en la Romería del PP: "Zapatero es la joya de la corona de Sánchez"

Feijóo acusa a Marruecos de facilitar la crisis de Ceuta y critica la gestión del Gobierno

El Estado Mayor de la Defensa reivindica el compromiso de los militares con Ceuta ante las acusaciones "sin fundamento"

El Estado Mayor de la Defensa reivindica el compromiso de los militares con Ceuta ante las acusaciones "sin fundamento"

Imagen de archivo de la Guardia Civil en Ceuta

El CNI y las Fuerzas de Seguridad enviaron una veintena de avisos sobre la entrada masiva en Ceuta

Colchón en uno de los acuartelamiento
CRISIS MIGRATORIA

Hacinados en literas, con colchones sucios, así viven los policias desplazados en Ceuta

Irene Montero, en el acto de este sábado de Podemos
PODEMOS

Irene Montero se lanza como candidata a las generales y propone primarias abiertas a toda la izquierda

Borja Sémper acusa al Gobierno de "falta de humildad" ante la crisis migratoria de Ceuta y advierte a Marruecos de que "con España no se juega"
CRISIS MIGRATORIA

Borja Sémper acusa al Gobierno de "falta de humildad" ante la crisis migratoria de Ceuta y advierte a Marruecos de que "con España no se juega"

El vicesecretario de Cultura y Deporte del PP ha criticado en Vigo la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis migratoria en Ceuta y ha reclamado que se asuman responsabilidades políticas tras el asalto a la frontera.

Miguel Ángel Pérez Triano
Crisis Ceuta

Dimite el jefe del gabinete del delegado de Gobierno de Ceuta tras insistir que "advirtió al propio delegado" de los avisos del CNI

Miguel Ángel Pérez Triano, el delegado del Gobierno de la ciudad autónoma, niega que él tuviera constancia de los mensajes entre el jefe del gabinete y un miembro del CNI.

El ministro del Interior, Marlaska, junto a la ministra de Defensa, Robles

Los informes desclasificados contradicen la versión del Gobierno sobre la entrada masiva en Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). La comparecencia tiene como objeto informar sobre la gestión de sus competencias en relación a los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 30 de julio y en posterioridad. 25 AGOSTO 2026 Marta Fernández / Europa Press 25/08/2026

Moncloa y Robles pactaron la respuesta del Gobierno ante los avisos previos a la crisis de Ceuta

Coche Guardia Civil.

Detienen en Ceuta a un hombre condenado por yihadismo con una prohibición de entrar en España

Publicidad