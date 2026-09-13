Feijóo acusa a Marruecos de facilitar la crisis de Ceuta y critica la gestión del Gobierno

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis migratoria registrada en Ceuta. En una entrevista concedida a El Mundo, el líder de la oposición ha asegurado que lo ocurrido en la ciudad autónoma puede convertirse en el "epitafio" de la etapa política de Sánchez.

Feijóo ha señalado directamente a Marruecos como responsable de la entrada masiva de personas en Ceuta. Según sostiene, las autoridades marroquíes conocían los desplazamientos y permitieron que se produjeran, bien de manera deliberada o por falta de actuación. A su juicio, mientras no se produzca el retorno de quienes cruzaron la frontera, la situación supone "una amenaza que continúa abierta".

"Por acción o por omisión, Marruecos facilitó la vulneración de nuestra frontera y la vulneración de nuestra integridad territorial", ha apuntado.

El dirigente popular también ha cuestionado la respuesta del Ejecutivo español y ha defendido que, si él hubiera "ocupado la Presidencia del Gobierno" durante la crisis, habría "permanecido en Ceuta el tiempo" necesario para dirigir personalmente la situación, y habría reclamado a Marruecos un mayor control de su frontera.

Asimismo, ha planteado la posibilidad de recurrir al artículo 8 de la Constitución, que establece el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de España.

Feijóo respalda a Felipe VI

El presidente del PP ha respaldado además el papel de Felipe VI durante la crisis, y ha criticado lo que considera una infrautilización de la figura del jefe del Estado. Feijóo ha defendido incluso que el Rey visite Ceuta, y ha propuesto una mayor implicación de la Casa Real y de las instituciones europeas: "Si fuera presidente no lo apartaría jamás ni lo pondría en un lugar secundario", ha afirmado.

Uno de los asuntos que más controversia ha generado son los menores migrantes llegados a la ciudad. Feijóo ha rechazado que las comunidades gobernadas por el PP "acepten su traslado a la Península", y ha defendido que deben regresar con "sus familias".

"Europeizar el conflicto"

Por último, el líder popular ha reclamado una mayor participación de la Unión Europea en la protección de Ceuta y Melilla, al considerar que la situación afecta a las fronteras exteriores del conjunto de la Unión, y ha pedido "europeizar" el conflicto.