Los hoteleros se quejan de que con los viajes del Imserso las pérdidas son inasumibles: "No nos queremos beneficiar, pero no nos sale a cuenta"

880.000 plazas disponibles para una campaña de turismo social que irá desde octubre de 2026 hasta junio de 2027. Será la próxima semana cuando se empiecen a comercializar los viajes para mayores a través de la web del Imserso o de algunas agencias.

Explica Gloria Monsalve, directora de oficina de Nautalia en Valencia: "Es uno de los momentos para ellos más esperado del año. Es una manera de poder viajar a buen precio, se juntan con más gente, socializan. Tienen desde 132 euros muchas opciones a su alcance. Y nosotros intentamos cuadrar grupos y habitaciones, dar alternativas a todos".

Hay muchos destinos y muy variados para elegir que se agrupan en cuatro grandes bloques. En la costa peninsular destacan Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, y en la costa insular se incluyen Baleares y Canarias. Para aquellos que opten por historia y paisajes, están los circuitos culturales del norte de España y Castilla y León. También hay posibilidad de apostar por el termalismo y la naturaleza con el turismo de interior.

Con la campaña a punto de empezar la patronal hotelera ha trasladado al Gobierno la necesidad de revisar las condiciones económicas del programa, sin que de momento hayan obtenido resultado. En palabras de Federico Fuster, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC): "Hacemos un llamamiento porque cada vez hay menos hoteles y se ofertan menos camas en el programa. Lo vemos desde hace años y al final, pensamos que esta deriva hará que finalmente desaparezca. Los precios que nos ofrecen son los mismos, alrededor de 26 o 27 euros por persona y día a pensión completa. Las pérdidas son inasumibles para muchas empresas. Es algo que nos preocupa porque es un programa fantástico para los mayores y que además genera empleo y hace que en temporada baja los hoteles estén abiertos".

"Es un programa desactualizado"

Carlos Párraga, director general de Alameda Hotels añade: "No queremos ganar dinero con el Imserso, pero los costes de producción han aumentado una barbaridad, alimentos, energía, salarios …Es un programa desactualizado, no queremos asumir pérdidas y no poder pagar a la plantilla o tener que cerrar hoteles. Nosotros somos un reflejo de la realidad social y no subimos precios porque sí".

La patronal clama por abrir una senda de diálogo efectivo y urgente con el Ministerio de Asuntos de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con el fin de garantizar la continuidad de este programa de turismo social que entusiasma a los jubilados españoles y que está a punto de arrancar.