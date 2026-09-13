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CRISIS MIGRATORIA

Apuñalado y herido de gravedad un migrante en una pelea en la playa del Trampolín de Ceuta

La Policía detiene a varias personas por allanamiento de morada y arresta a un hombre con un machete, una defensa extensible y otro objeto contundente.

Apuñalado y herido de gravedad un migrante en una pelea en la playa del Trampolín de Ceuta

Apuñalado y herido de gravedad un migrante en una pelea en la playa del Trampolín de Ceuta

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Irene Delgado
Irene Delgado
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La madrugada de este domingo ha dejado en Ceuta varias detenciones por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, allanamiento de morada y acoso sexual, además de dos peleas que se han saldado con dos personas heridas, una de ellas de gravedad tras ser atacada con un arma blanca, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

El episodio más grave tuvo lugar en la playa del Trampolín, donde un migrante resultó herido de gravedad durante una reyerta en la que participaron varias personas. La víctima sufrió una agresión con arma blanca y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

Por el momento, la Policía no ha practicado ninguna detención relacionada con esta pelea y continúa investigando las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Un detenido con un machete

Entre las actuaciones policiales desarrolladas durante la noche destaca la detención, alrededor de la 1:00 horas, de un migrante en situación irregular como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Los agentes localizaron en su poder un machete de grandes dimensiones, una defensa extensible y un objeto contundente.

La Policía también ha arrestado a varias personas por presuntos delitos de allanamiento de morada, aunque la Jefatura Superior no ha concretado por ahora cuántos detenidos se han producido en relación con estos hechos.

A estas actuaciones se suma otra detención por un supuesto delito de acoso sexual.

Otra pelea junto al CETI

La segunda pelea se produjo posteriormente, alrededor de las 2:00 horas, en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). En este caso, una persona tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta el centro de salud de Loma Colmenar.

El herido presentaba un golpe en la cabeza y lesiones en una de sus manos. Según la información facilitada por la Policía, se encontraba además en un elevado estado de embriaguez.

Tres intervenciones por incendios

La noche también estuvo marcada por varias intervenciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que tuvo que desplazarse a tres puntos de la ciudad.

La primera actuación se produjo sobre la 1:00 horas, después de que se declarara un incendio en un contenedor situado en la calle Saturno, en la barriada del Zurrón.

A las 2:45 horas, los bomberos acudieron a Los Rosales, cerca de la antigua cárcel de mujeres, por la quema de un vehículo.

La última intervención tuvo lugar a las 6:30 horas en la zona de Arcos Quebrados, próxima a uno de los principales asentamientos de migrantes de Ceuta. Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio de vegetación pudo deberse a una combustión accidental favorecida por la acumulación de residuos y rastrojos.

Estos sucesos se producen después de varias semanas en las que se han registrado distintos episodios de peleas, incendios e incidentes en diferentes puntos de Ceuta, en un contexto marcado por la crisis migratoria que atraviesa la ciudad desde finales de julio.

Sobre esta situación, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sostenido que los ceutíes tienen una percepción de "inseguridad subjetiva".

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