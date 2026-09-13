Trasladadas al hospital dos mujeres tras una agresión con gas pimienta en una parada de bus de Valladolid

Dos mujeres jóvenes han sido trasladadas al hospital después de sufrir una agresión con gas pimienta en una parada de autobús de Valladolid, ubicada en la calle doctrinos. El suceso ha tenido lugar durante la madrugada de este domingo, según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El ataque fue alrededor de las tres de la madrugada, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba que hasta un total de seis personas habían sido atacadas con gas pimienta.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Policía Local de Valladolid, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado dos ambulancias soporte vital básico al lugar.

Finalmente, Sacyl ha trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid a las dos mujeres de 25 y 30 años respectivamente.

Casos similares

El pasado julio, un hombre de 37 años fue encontrado muerto en un domicilio del barrio de Las Tablas, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

De acuerdo con la información que proporcionaron los cuerpos de seguridad, los agentes recibieron una llamada a las 9:50 horas que les informaba de un olor a químico muy fuerte procedente de la vivienda en la que fue encontrada la víctima. Al acceder al interior del domicilio, encontraron al varón inconsciente y con múltiples heridas causadas por un arma blanca en diferentes puntos del cuerpo.

Fuentes vinculadas a la investigación afirmaron que ese olor a químico correspondía al del gas pimienta y que descubrieron un cuchillo de cocina en el suelo de la escena del crimen. También aseguraron que la víctima, un varón de nacionalidad española, se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los servicios sanitarios del Samur y, a pesar de los intentos por reanimarlo, el hombre falleció en el lugar.