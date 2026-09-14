Efemérides de hoy 14 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de septiembre?

El 14 de septiembre de 2003, la ciudadanía de Estonia da el paso decisivo hacia la total integración europea al aprobar con un rotundo 66,8% de los votos su adhesión a la Unión Europea en un referéndum histórico. Apenas doce años después de haber recuperado su independencia tras la disolución de la Unión Soviética, la consulta popular no solo representaba la validación de un tratado comercial, sino un profundo giro geopolítico y cultural que alejaba definitivamente al país de la órbita de influencia de Moscú. La campaña estuvo marcada por un intenso debate social entre quienes veían en Bruselas un blindaje para la prosperidad económica y la seguridad nacional frente a los recelos de sectores euroescépticos, temerosos de diluir la recién recuperada soberanía báltica en una nueva estructura multinacional.

El abrumador respaldo en las urnas consolidó el camino para la entrada formal del país en el bloque comunitario en mayo de 2004, convirtiendo a Estonia en uno de los ejemplos más dinámicos de transformación institucional del antiguo bloque del Este. Al integrarse plenamente en el mercado único, la pequeña república báltica no solo experimentó una rápida modernización económica, sino que sentó las bases para su posterior revolución tecnológica y su exitosa transición hacia una sociedad digital de referencia mundial. Este hito democrático representó el reencuentro definitivo de Tallin con sus raíces occidentales y redefinió las fronteras políticas de la nueva Europa del siglo XXI.

Un 14 de septiembre, pero de 1791, Luis XVI se ve obligado a estampar su firma en un documento que diluye su poder absoluto: la primera Constitución escrita de Francia durante la Revolución Francesa. Dos años antes, la Asamblea Nacional Constituyente había asumido el reto de rediseñar las leyes del reino en medio del fervor revolucionario. Para el monarca, aquel acto no fue un gesto de convicción reformista, sino una capitulación inevitable bajo la enorme presión de una ciudadanía y unos legisladores que ya no aceptaban el viejo orden. Al jurar fidelidad a la Carta Magna, el soberano francés dejó de ser un gobernante por derecho divino para convertirse en el primer funcionario de una monarquía constitucional, marcando un punto de no retorno en la historia política europea.

En apenas un año, la desconfianza generalizada dinamitó este experimento moderado, arrastrando al monarca hacia el juicio final y transformando lo que comenzó como una monarquía regulada en el nacimiento definitivo de la Primera República Francesa.

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¿Qué pasó el 14 de septiembre?

1812.- El ejército de Napoleón Bonaparte entra en Moscú, una ciudad fantasma vaciada de suministros e incendiada por los propios rusos, que posteriormente causa la retirada de los franceses.

1822.- El historiador francés Jean-Francois Champollion, considerado el padre de la egiptología, descifra la escritura jeroglífica de la piedra de Rosetta.

1829.- Los imperios ruso y otomano firman el Tratado de Edirne o Adrianópolis por el que se pone fin a la guerra con una cláusula que concedía a Grecia la independencia frente a los turcos.

1901.- Theodore Roosevelt se convierte en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos tras el asesinato de su predecesor, William McKinley.

1911.- El primer ministro ruso Piotr Stolypin es tiroteado en el Teatro de la Ópera de Kiev por el revolucionario Dmitri Bogrov y fallece a los cuatro días.

1917.- El gobierno provisional de Aleksandr Kérenski, que derrocó al zar Nicolas II en Rusia, proclama formalmente la República como forma de Estado (calendario juliano).

1930.- La lista socialdemócrata es la más votada en las elecciones federales de Alemania, pero el Partido Nazi sube 95 escaños y se convierte en la segunda fuerza del Parlamento.

1954.- Un avión militar soviético lanza una bomba atómica en Orenburgo, al sur de los montes Urales, un ensayo nuclear para estudiar los efectos de las radiaciones sobre los seres humanos.

1969.- El deportista español Ángel Nieto gana el primero de sus 13 Campeonatos del Mundo de motociclismo.

2010.- Francia prohíbe el burka islámico en todos los espacios públicos y ser convierte en el primer país europeo que aplica esta medida.

2023.- La NASA crea un departamento especializado para investigar los ovnis, ahora denominados ‘fenómenos aéreos no identificados’.

¿Quién nació el 14 de septiembre?

1580.- Francisco de Quevedo, escritor español del Siglo de Oro.

1846.- Joaquín Costa, político y jurista español, figura central del regeneracionismo.

1920.- Mario Benedetti, escritor uruguayo.

1942.- Félix Pons, político español.

1968.- Ara Malikian, violinista libanés de ascendencia armenia.

1983.- Amy Winehouse, cantante británica.

1986.- Michelle Jenner, actriz española.

¿Quién murió el 14 de septiembre?

1321.- Dante Alighieri, poeta italiano.

1916.- José Echegaray, escritor español, Nobel de Literatura.

1927.- Isadora Duncan, bailarina y actriz estadounidense.

1979.- Pastora Imperio, bailaora y cantaora española.

1982.- Grace Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco.

2009.- Patrick Swayze, actor estadounidense.

2022.- Irene Papas, actriz griega.

¿Qué se celebra el 14 de septiembre?

Hoy, 14 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Dermatitis Atópica.

Horóscopo del 14 de septiembre

Los nacidos el 14 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre, se celebran san Víctor, la Exaltación de la Santa Cruz, la Exaltación de la Escuela Cristiana.