La estabilidad marcará este domingo la península, aunque Cádiz tendrá rachas muy fuertes de Levante

La jornada de este domingo estará marcada por una estabilidad general con cielos poco nubosos y sin precipitaciones y con probabilidades de alguna llovizna en el área del estrecho y Melilla, aunque habrá rachas fuertes de Levante en Cádiz, según ha advertido la AEMET.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan algunos intervalos de nubes bajas en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, Cataluña y el sureste peninsular, acompañados de brumas y posibles bancos de niebla durante la mañana. En Galicia, estas nieblas serán más probables en el Miño Alto y en las zonas elevadas de A Mariña, mientras que en Asturias podrían aparecer en zonas poco elevadas del interior. También se esperan brumas y nieblas en el País Vasco y algunas nubes bajas y brumas de madrugada en el extremo nororiental de Castilla y León.

Las temperaturas subirán de forma generalizada, especialmente las máximas. En Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco el ascenso será notable, aunque en la meseta de Castilla y León las mínimas apenas cambiarán. En el caso de Ourense, las máximas podrían alcanzar los 36ºC en el entorno del Miño.

En Navarra y La Rioja también subirán las temperaturas máximas, mientras que en Aragón los valores tendrán pocos cambios. Allí se esperan cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas por la tarde y nubosidad de evolución en el este y sur de Teruel. En el valle del Ebro soplará viento flojo del noroeste.

En Cataluña predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. El viento será flojo y variable y tenderá a componente sur, con intervalos moderados, salvo en el valle de Arán, donde predominará la componente norte.

En el centro peninsular también dominará el tiempo estable. Madrid tendrá cielos despejados, con mínimas al alza fuera de la Sierra y máximas sin cambios. En Castilla-La Mancha los cielos permanecerán despejados, aunque podrán aparecer nubes bajas de madrugada en Albacete, acompañadas de brumas y bancos de niebla, especialmente en zonas altas. También se espera alguna nube de evolución en la Serranía de Cuenca. Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios o subirán ligeramente, con un ascenso más acusado en Guadalajara.

En el este y sureste peninsular la situación será igualmente estable. La Comunidad Valenciana tendrá cielos poco nubosos o despejados, aunque el sur de Alicante podría registrar brumas e intervalos de nubes bajas por la mañana. Las máximas subirán ligeramente en buena parte de la comunidad, mientras que en la Región de Murcia habrá pocos cambios y algunos intervalos de nubes bajas matinales.

En Baleares los cielos estarán poco nubosos o despejados y las temperaturas tendrán pocos cambios, con viento flojo del norte y nordeste y brisas costeras en Mallorca.

Se superarán los 35ºC

El ambiente será más caluroso en el sur. Se superarán los 35ºC en amplias zonas de la vertiente atlántica, especialmente en Andalucía y Extremadura, sin descartar también valores elevados en el suroeste de Galicia y el sur de Canarias. En Andalucía predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá nubosidad baja en el litoral mediterráneo y podrían registrarse precipitaciones débiles y ocasionales en el área del Estrecho.

Precisamente en esta zona el viento será uno de los principales protagonistas. El Levante soplará entre moderado y fuerte en el litoral de Almería y será fuerte, con rachas muy fuertes, en la provincia de Cádiz. También habrá viento moderado de componente este en otros puntos del litoral mediterráneo y del sureste peninsular.

Además, se esperan intervalos de viento fuerte en los litorales del norte de Galicia y en el mar de Alborán, mientras que en el Cantábrico predominarán vientos moderados del este y nordeste.

En Canarias se esperan intervalos nubosos en las zonas bajas de la vertiente norte de las islas montañosas, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. La calima afectará principalmente a las zonas interiores de Lanzarote y Fuerteventura, así como a las medianías y cumbres del resto del archipiélago. Las temperaturas subirán entre ligeramente y moderadamente, sobre todo en medianías y cumbres, y el viento será moderado del norte y nordeste.

La jornada dejará además noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20ºC en buena parte de la vertiente atlántica sur, los litorales del Mediterráneo sur y los dos archipiélagos.