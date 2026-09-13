El 112 de Ceuta registra un aumento del 532,6% en los expedientes desde el 30 de julio

La actividad registrada por la Sala 112 de Ceuta desde el pasado 30 de julio, refleja un incremento extraordinario de las incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana. Según el informe comparativo elaborado por el Servicio de Emergencias 1-1-2, y al que ha tenido acceso el Faro de Ceuta, entre el 30 de julio y el 10 de septiembre de 2026 se gestionaron 7.073 expedientes, frente a los 1.118 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. El aumento alcanza el 532,6%.

El documento sitúa en 9.239 las comunicaciones o cartas de llamada recibidas durante estas semanas, frente a las 1.546 del año anterior. La media diaria pasó de 26 a 164,5 expedientes, mientras que las comunicaciones diarias aumentaron de 36 a 214,9.

El principal pico de actividad se produjo el 31 de julio, cuando el 112 gestionó 676 expedientes y 876 comunicaciones en una sola jornada. Como referencia, el día de mayor actividad del mismo periodo de 2025, el 31 de agosto, se registraron 35 expedientes y 56 comunicaciones.

1.357 agresiones

Por tipologías, Extranjería concentra 2.081 expedientes, el 29,4% del total. Le siguen las agresiones, con 1.357 casos (19,2%); los allanamientos de morada, con 837 (11,8%), y las alteraciones del orden público, con 437 (6,2%).

El propio informe subraya que el incremento no puede atribuirse únicamente a las incidencias relacionadas con Extranjería. Al excluir esta categoría, los expedientes pasan de 1.070 en 2025 a 4.992 en 2026, lo que supone un crecimiento del 366,5%.

Las diferencias son especialmente acusadas en algunas categorías. Las agresiones aumentan de 93 a 1.357 expedientes; los allanamientos, de 16 a 837, y las alteraciones del orden público, de 43 a 437.

Estos datos contrastan con la referencia realizada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a una "inseguridad subjetiva" percibida en Ceuta. El registro del 112 aporta, en cambio, indicadores objetivos sobre el volumen de incidencias gestionadas durante las 43 jornadas analizadas, y apunta a una situación operativa excepcional para los servicios de emergencia de la ciudad.