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TRAGICO SUCESO

Muere un joven de 24 años y otro resulta herido grave tras una agresión con arma blanca en Parla

Ha tenido lugar a primera hora de la mañana en la esquina de las calles Santo Tomás de Aquino y Macarena hasta donde se desplazaron efectivos de Policía Nacional y sanitarios del SUMMA112.

Muere un joven de 24 años y otro resulta herido grave tras una agresión con arma blanca en Parla

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Juan Vivancos
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Un varón de 24 años ha muerto este domingo por una herida profunda en el cuello, tras sufrir una agresión a primera hora de la mañana de este domingo en Parla, Madrid. Además, otro joven, de la misma edad que el fallecido, ha resultado herido también como consecuencia de esto, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 se recibió a las 6.35 horas y alertaba de una agresión en la esquina de las calles Santo Tomás de Aquino y Macarena, hasta donde se desplazaron efectivos de Policía Nacional y sanitarios del SUMMA112.

A su llegada, los sanitarios encontraron a un hombre de 24 años con una herida incisa en el cuello y en parada cardiorrespiratoria. El equipo del SUMMA112 inició maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante unos 40 minutos, pero finalmente no pudo revertir la parada y confirmó su fallecimiento.

Además, los sanitarios atendieron al otro hombre de 24 años, amigo del fallecido, que presentaba una herida de arma blanca en la zona izquierda del tórax. La segunda víctima ha sido trasladado por el SUMMA112 al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en estado grave.

Durante la intervención, familiares y amigos del fallecido se personaron en el lugar de los hechos. El SUMMA112 desplazó al psicólogo de guardia para prestarles atención. Por el momento se desconoce al autor del crimen, La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

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