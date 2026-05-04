Fin de semana trágico en Barcelona: cuatro apuñalamientos dejan dos muertos en 24 horas

El área metropolitana de Barcelona ha vivido un fin de semana marcado por la violencia, en el que han tenido lugar cuatro apuñalamientos en apenas 24 horas, dos de ellos mortales. El suceso más impactante ha tenido lugar el sábado por la mañana en Esplugues de Llobregat, donde un hombre ha matado a una mujer con un arma blanca en la vía pública. Fuentes próximas a la investigación señalan que el agresor apuñaló y degolló a la víctima en una calle del municipio. Hasta el punto de los hechos se desplazaron varias unidades de los Mossos d’Esquadra y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), pero los sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima.

Después de la agresión, el hombre huyó de la zona, aunque fue localizado poco después por la policía catalana, que procedió a su detención. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de las investigación, que permanecen bajo secreto judicial. Por ahora, el hombre permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Esplugues homenajeará a la mujer asesinada en una concentración

El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat ha convocado para este lunes a las seis de la tarde una concentración frente al consistorio para recordar a la joven asesinada este sábado. El alcalde de la localidad, Eduard Sanz, ha explicado a través de un mensaje difundido en redes sociales que el ayuntamiento ha decretado dos días de duelo por este asesinato y que ha convocado un minuto de silencio este lunes "para expresar el pésame, la solidaridad con las personas afectadas y el rechazo firme a la violencia".

Detenido un menor por matar a un hombre con un arma blanca

También en el decurso de este fin de semana, los Mossos d'Esquadra detuvieron en Barcelona a un menor por matar con un arma blanca un hombre en una calle del distrito de Ciutat Vella, según ha informado la policía catalana en un comunicado.

Los hechos se produjeron sobre las 23:55 horas de este sábado, cuando los cuerpos policiales recibieron el aviso de un incidente en la calle Cera. En el lugar, sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendieron a un hombre herido de gravedad y lo trasladaron después en estado crítico a un hospital, donde finalmente falleció.

El presunto autor fue localizado posteriormente por agentes de la Guàrdia Urbana y quedó detenido. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo del caso, que permanece bajo secreto judicial.

Dos apuñalamientos más

Paralelamente, además de estos dos homicidios, se han registrado otros dos episodios violentos con arma blanca durante el fin de semana. Por un lado, una pelea en l'Hospitalet de Llobregat dejó un herido grave por múltiples puñaladas, y por el otro, en el centro de Barcelona, concretamente en Plaça Catalunya, un hombre resultó herido tras una agresión en plena vía pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.