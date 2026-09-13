Felipe VI acapara las miradas en el GP de Madrid de F1 junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía

El rey Felipe VI no podía faltar a la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después del último GP del Jarama en 1981. El monarca, conocido apasionado del motor, ha visitado 'Madring' junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

También ha sido la primera vez que se ha podido ver a la princesa Leonor desde el inicio del curso en la Universidad Carlos III de Madrid, y a la infanta Sofía, que esta estudiando su segundo año universitario en París. Felipe VI también charló unos minutos con dos de los grandes protagonistas del fin de semana, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Al histórico evento, por supuesto, también han acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quienes han saludado a Felipe y a sus hijas. La vuelta del Gran Circo a la capital de España ha llamado la atención de otras autoridades, influencers y deportistas como Vinicius, Tchouaméni, Carvajal, Courtois, Rafa Nadal, Peleteiro, Zidane, Luis Fonsi, Simeone...